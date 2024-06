Terelu Campos reaparece en TVE con misterio y sin alusiones a su visita a 'De Viernes': “¿Estará preparada?”

Apenas unas horas después de sentarse en De Viernes, y tras ser criticada en Mañaneros por hablar sobre el embarazo de su hija en Telecinco antes que en la cadena en la que trabaja, Terelu Campos ha reaparecido este sábado 22 de junio en D Corazón de TVE para dar una entrevista sobre el asunto... muy similar a la ofrecida en la noche del viernes en el canal privado.

El espacio presentado por Anne Igartiburu y Jordi González ha arrancado su emisión con un plano del sofá vacío, y dejando en el aire la presencia de su colaboradora en el programa. “Este hueco en el sillón es de Terelu Campos, pero ya veis que está vacío. Como cada fin de semana hemos contado con ella para comentar las noticias relevantes de la crónica social, hasta que la noticia ha sido ella”, ha comenzado diciendo la voz en off.

“Ya sabéis que a Terelu ser protagonista de la actualidad a veces se le hace bola. Ha vuelto a pasar, porque cuando nos encontramos la exclusiva del embarazo de su hija, ella tiene que enfrentarse a la realidad de ser el centro de todo. Alejandra y su novio han puesto tierra de por medio. Así que ahora le toca a ella dar la cara. ¿Estará preparada para ocupar su espacio en nuestro salón y estrenarse con nosotros como abuela?”, ha añadido D Corazón.

El misterio se ha resuelto apenas unos segundos después, cuando el programa ha mostrado a Terelu Campos por los pasillos de las instalaciones de Prado del Rey dirigiéndose al plató. Y allí la han recibido los dos presentadores, pidiendo “darle un poco de misterio a la cosa” y sin hacer alusión a su entrevista en DViernes como sí se criticó horas antes en el otro programa de La 1 en el que ella trabaja. “Estoy muy contenta de estar aquí, ya lo sabéis”, ha dicho ella.

La entrevista a Terelu en 'D Corazón'

En lo que a la entrevista se refiere, no sólo ha aportado poca novedad sino que sus declaraciones han sido sustancialmente similares a las ofrecidas en Telecinco: como en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, Terelu ha hablado en TVE de cómo se enteró del embarazo de su hija Alejandra, de cuál fue su reacción, qué le dijo, cómo lleva las críticas y cuáles son los motivos que le han llevado a dar una exclusiva sobre su vida personal. También se le ha preguntado por Mar Flores y por Gustavo, otros temas que se abordaron horas antes en Mediaset.

En la media hora en la que la colaboradora ha sido protagonista, se le ha preguntado por si a Alejandra Rubio le dio miedo darle la noticia y por las críticas que ha recibido por rentabilizar un embarazo con una exclusiva de revista, entre otras. Sus respuestas, como decimos, han sido las que ya dio en De Viernes: “Estábamos cenando las dos, estábamos discutiendo y me soltó que está embarazada. No me acuerdo ni qué le dije. Mi primer instinto fue preguntar si estaba bien y cómo había pasado”, ha dicho sobre lo primero, mientras a lo segundo ha respondido que “las circunstancias cambian y eso es lo que le ha hecho sopesar la posibilidad [de dar la exclusiva]”, evidenciando que ha sido un tema económico.

Tras dar paso a otras noticias de actualidad, el asunto lo han retomado al final del programa para mostrar unas imágenes generadas por IA que anticipan qué rostro podría tener su futuro nieto o nieta, y con las que Terelu se ha emocionado.