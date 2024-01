Juan del Val asegura que “Moncloa hace la estrategia” para desprestigiar a 'El Hormiguero' y Pablo Motos

El Hormiguero entrevistó el pasado lunes 8 de enero a la actriz Sofía Vergara, que acudió al programa de Antena 3 a presentar su nueva serie Griselda que se estrenó este jueves día 25 en Netflix. Desde esa misma noche, la charla entre Pablo Motos y la intérprete colombiana dio mucho que hablar y originó críticas por los “cortes” que Vergara dio al presentador, y los momentos incómodos que provocaron las preguntas de él.

Durante toda esa semana el programa no dijo nada al respecto, mientras los titulares críticos con la entrevista llegaban incluso a Estados Unidos y a medios latinos americanos. El miércoles 17, Pablo Motos aprovechó la visita de Resines para decir que en realidad fue idea suya, acordada con la actriz: “Le dije que si podíamos hacer que nos vacilábamos. Ella me dijo 'claro que sí' e hicimos un programa de puta madre, nos lo pasamos genial”.

Dos semanas después, este lunes 22 de enero, la productora 7 y Acción, propiedad de Pablo Motos y Jorge Salvador, divulgaba entre los medios españoles unas declaraciones de Sofía Vergara advirtiendo de que en ellas la actriz “desmentía cualquier tipo de conflicto con Motos”. Incluso la cuenta en Twitter del programa recogió una parte de esas palabras, clarificadoras:

“La entrevista con Pablo fue como amigos... No tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, @SofiaVergara #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/kj0oEkm6Co — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 22 de enero de 2024

La reacción e insistencia en demostrar que el tono de la entrevista estaba pactado dejaba claro que la polémica generada había hecho daño tanto a El Hormiguero como a su presentador, Pablo Motos. Y este jueves 25 se ha acabado de demostrar.El Hormiguero dedicó buena parte de su tertulia de actualidad a hablar de la polémica, desde el minuto 33:47 hasta el 51:00 del programa. Casi 18 minutos dedicados a ello.

La tertulia recogió noticias y artículos de opinión en distintos medios sobre ello, que fueron criticados por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca. De hecho, la también presentadora se encargó de leerlos, avisando: “Se han escrito 543 noticias respecto a esto, y todas del mismo corte”. Tras criticar Cristina Pardo que los medios se agarrasen al “arden las redes” para publicar la polémica, consideraron que estaba todo aclarado y que deberían pedirles perdón.

“Esto es una campaña, y Moncloa hace la estrategia”

Pero Juan del Val dio un paso más. El colaborador de El Hormiguero aseguró que todo forma parte de una “campaña” dirigida a desprestigiar al programa y a su presentador, Pablo Motos, y que de orquestarla se encarga directamente La Moncloa:

“Esta tertulia y este programa hace daño, y evidentemente, eso lo sabemos todos, pretenden desprestigiarlo. A todos nosotros, y en especial a ti [dirigiéndose a Pablo Motos]. Esto es así. Y la realidad es que esto es una campaña. Nos podemos reír y lo podemos tomar con humor, porque me parece muy bien. Pero esto es una campaña, y Moncloa hace la estrategia, y los periodistas afines, o por desconocimiento, o por prejuicios, o por estupidez; cuentan una cosa que no ha pasado. Debe ser porque lo que tienen ellos en la cabeza es convertir en realidad una cosa que no es verdad. No es que sea verdad”.

Nuria Roca apoyó su discurso, añadiendo: “O que la realidad no te estropee lo que tú quieres contar, porque yo creo que es el claro ejemplo de que tú quieres contar otra cosa”. Pablo Motos cortó el tema, bromeando al decir “me estáis asustando”, antes de que Tamara Falcó aportase que ella no cree que hagan daño, sino que la gente “se lo pasa fenomenal” con ellos. “Sí, pero no todos”, apostilló Del Val.

Buena prueba de la importancia que El Hormiguero y su productora han dado a acabar con la polémica es que, de forma inédita, el programa ha compartido en su Youtube los 17 minutos de tertulia de actualidad para aclarar lo sucedido, sin de momento compartir nada sobre su invitada de la noche, Bad Gyal: