'GH Dúo' despidió a uno de los hermanos, permitió “entrar” a la novia de Manuel y anunció una “doble expulsión”

GH Dúo vivió este jueves, 25 de enero, “la expulsión del millón de votos”. Así lo llamó Marta Flich al anunciar que el reality había superado el millón de votos de los espectadores por lograr la expulsión de la noche. La segunda de la edición tras Luca Onestini. Y el “afortunado” fue Finito.

Su salida provocó el hundimiento de Keroseno que, a su vez, formaba pareja con Ivana Icardi por estar ambos solos tras las expulsiones. También Manuel vivió una noche intensa al poder hablar con su pareja por videollamada, para aclarar una supuesta infidelidad.

Todo ello en una entrega en la que la presentadora llamó la atención de los concursantes por no cumplir las normas y les sancionó: “Siento cortaros el rollo, lo hemos dejado pasar pero las normas están para cumplirse. La suite solo está para la pareja inmune, solo ellos deben autorizar el acceso y vosotros no habéis dejado de entrar. Por eso debo comunicaros que la suite queda clausurada”.

En cuanto a los nominados de la semana, tras decidirlo cada pareja, con alguien sacrificándose y Flich metiendo prisa, la lista negra quedó con: Lucía y Manuel, Marta López, Marc y Asraf. Cinco concursantes de los que la próxima semana se marcharán dos: “Habrá doble expulsión” dijo la presentador en lo que podría acelerar el final de la edición.

Mayka se queda y los hermanos se despiden

Tras la doble salvación del pasado martes, los únicos nominados que quedaban en la cuerda floja eran Finito, Mayka y Keroseno. Al arrancar la noche, Flich mostró los porcentajes ciegos: 27%, 50% y 21%. Por lo que la audiencia tenía claro a quién quería ver fuera de la casa.

Pidieron a los tres que se dirigieran a la sala de expulsiones, donde los hermanos repasaron partes de su vida personal, con la que acabaron llorando. Así como también emitieron imágenes en las que criticaban a Mayka y ella a los hermanos.

Tras discutir y después calmarse, la presentadora salvó a Keroseno y dejó el duelo entre el conquistador y la de las tentaciones. Pasados pocos minutos, la presentadora sentenciaba: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Finito”.

Al escuchar el nombre el público arrancó a aplaudir y también Mayka. Los dos se daban un beso de cortesía y Flich pedía al expulsado que contara sus sentimientos: “Estoy contento por mi hermano, porque este era su sueño, no se lo tomará bien de primeras que yo me vaya pero con Ivana y Asraf serán un gran apoyo”.

Mayka se marchó de la sala y el reality dejó que volviera Keroseno para despedirse de su hermano: “Tú ahora dáselas con mantequilla a todo el mundo y cúlpame a mí. Tú estás más preparado para esto, es tu mundo. Estaré bien fuera”, intentó animarle. Mientras Keroseno no tenía consuela: “Se ha puesto por delante mía para que yo siga viviendo la experiencia. Y me da mucha pena”.

Finito, en plató: “Soy muy autodestructivo”

Casi al final de la noche, Finito llegaba a plató y reflexionaba sobre su expulsión: “No estaba preparado para esto. Pero si ha servido para que mi hermano se quedara... soy muy autodestructivo, a veces soy muy malo conmigo mismo, y quizá me ha salido proteger a mi hermano pero sin darme cuenta”.

Sobre si se arrepentía de algo: “Entré con muchas ganas de conocer a la gente, contamos nuestros temas más personales y peliagudos, y noté que había gente que me atacó con eso. Pero ya no podía recular”.

Finito: "Tengo intrínseco defender a mi hermano y me ha salido así" #GHDúoGala3 pic.twitter.com/0F6dkEtebH — Gran Hermano (@ghoficial) 26 de enero de 2024

Y agradeció la oportunidad porque gracias al programa se había trabajado por dentro: “Me cuesta mucho recibir amor. Me han querido mucho de pequeño, de repente hubo un cambio y eso desapareció. No me dejo querer para no sufrir. Pero tengo dentro mucho amor. Tengo que tratarlo”, confesó.

Manuel y su novia: “Me ha salvado la vida”

Manuel también tuvo su momento de protagonismo en la gala, cuando le mostraron unos vídeos en los que Lucía salía explicando que una familiar de él le había dicho que este había sido infiel a su novia actual. Por lo que le dejaron hablar con ella para aclarar cualquier duda.

Solo verla en pantalla Manuel se derrumbó y ella le inyectó ánimos: “Yo confío en ti. Me da igual lo que hayas hecho antes, confío en ti ahora. No tienes que aclararme nada. Estás haciendo un pedazo de concurso, eres la esencia de GH. Estoy orgullosa de que la gente vea cómo eres realmente, el Manuel que pide perdón, que no eres rencoroso, divertido, eres la alegría, te amo hijo”, exclamó.

Rocío: "Yo confío en ti, me da igual lo que hayas sido antes, yo sé lo que eres conmigo" #GHDúoGala3 pic.twitter.com/aId6jdFLPj — Gran Hermano (@ghoficial) 25 de enero de 2024

A lo que él le respondió entre lágrimas: “Sobran las palabras, ella sabe lo que hay. Estoy muy contento con ella, quiero una vida con ella, es muy importante esta niña para mí, me ha salvado la vida”.