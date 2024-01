Chocante primera expulsión en 'GH Dúo' que salvó a los inesperados y se quedó sin carpeta

La segunda gala de GH Dúo sorprendió tanto a los concursantes como a los espectadores por la primera expulsión de la edición. Luca Onestini, Ivana Icardi, Efrén Reyero y Marta López eran los nominados de la noche y al hacer las quinielas apuntaron a todos menos al que se acabó marchando.

Algunos apuntaban a que sería Marta- como le había ocurrido años atrás siendo la primera expulsada-, otros señalaban al viceverso por haberse convertido en el verdugo de Marta al distanciarse de ella, y había quien creía que sería la argentina la que se marchaba al enemistarse con Elena (y por extensión con los fans de Adara).

Pero nada más lejos de la realidad y el primer expulsado de la edición fue Luca. El italiano que había sido el ganador de Secret Story apuntaba a ser protagonista al mostrarse atraído por Mayka. Todo apuntaba a que podían ser la primera carpeta de la casa, pero la audiencia ha decidido no averiguarlo nunca. No daban crédito ni los nominados al salvarse, ni él al marcharse.

Tenemos primer expulsado de 'GH Dúo', toca despedirse de @LucaOnestini_11. ¿Qué os ha parecido?



🔁 Como yo quería

❤️ Tenía aún mucho que aportar en la casa#GHDúoGala2 pic.twitter.com/VMS56nGAZb — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de enero de 2024

“No creo que sea por algo que he hecho porque no he hecho nada malo, no merecía serlo pero lo tengo que aceptar” reflexionaba el Luca sobre la decisión de la audiencia. Dejando a Ivana sola en el concurso que decidirá su futuro la próxima semana, según informó Marta Flich.

“En GH todo puede pasar” se decían unos a los otros celebrando su permanencia. Ahora habrá que ver qué ocurre con los nuevos nominados: Mayka, Manuel, Lucía, Finito y Keroseno.

La reconciliación de Elena e Ivana: “Por un nuevo comienzo”

Elena lo había pasado muy mal los últimos días, por las discusiones con Ivana por defender a su hija, y rogaba al programa hablar con ella. Aunque pocos días después, las dos concursantes acabaron haciendo las paces y apostando por “un nuevo comienzo” entre ambas. “Me gustaría que se dieran una oportunidad con mi hija porque son las dos tan alegres, tienen algo que las une y la infancia tiene que ser feliz”, explicó la progenitora.

Segundos después aparecía en pantalla la propia Adara: “Estoy súper orgullosa de ti como madre, pero más como persona. Sigue guiándote por tu corazón. No pienses en lo que voy a pensar, lo que hagas estará bien, te apoyo en todo”, decía emocionada.

"Estoy muy orgullosa de ti como madre y como persona" este encuentro entre @AdaraMolinero y @elenatriatlon no ha dejado ni un ojo seco. ¡Qué llorera!



🔁 Se me ha metido algo en el ojo

❤️ No estoy llorando, tú estás llorando#GHDúoGala2 pic.twitter.com/hTqEFP3tSS — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de enero de 2024

Mientras Elena se deshacía en elogios hacia su hija: “¡Cómo te echo de menos! Perdóname si te ha molestado algo de lo que he hecho, de lo que he dicho. Me he dado cuenta que se han dado la vuelta los papeles, que necesito tus consejos”.

El enfrentamiento de Efrén a Marta e Ivana

Marta y Efrén continuaron con su paso del amor al odio. Si el pasado martes él confesó que no sentía nada por ella y ella lo lamentó y acabó aceptando, ahora eso se ha transformado en más rabia y casi enemistad.

Él explicó que la colaboradora se le había acercado para entrar juntos al reality. Una afirmación que provocó la risa de ella: “Yo no he querido volver contigo y aún así he venido y te he puesto como Dios. Me pareces un buen tío, inteligente, buen amigo, pero conmigo no te has portado bien y no quiero tener más relación. Te llamé porque tenías un problema, soy yo la que trabajo en TV”, subrayó.

Mientras él negaba con la cabeza: “Puede ser que me llamaras para otra cosa. No das puntada sin hilo. Puede que la que me utilizaras fueras tú. Eres muy falsa”, aseguró.

Después de tantos momentos vividos juntos a lo largo de su vida, así ha sido la fría despedida entre Marta y Efrén 💔 #GHDúoGala2 pic.twitter.com/84v0OTvZJe — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de enero de 2024

Segundos después, Efrén se quedaba a solas con Ivana en la sala que le echaba haber dicho que le “daría un porrazo”: “Me dio que pensar que fue un poco estrategia para dar que hablar. Me querían involucrar y no quiero estar en nada de eso. También me he enterado que tiene otra persona fuera, entonces...Me ha molestado porque lo podría haber dicho más fino y sobre todo porque lo dijo para dar cotilleos”.

Y Efrén intentó explicarse: “Para nada. Me preguntó Manuel quién me podía gustar y dije que Ivana, después con Lucía le dije que quien tenía ”un porrazo“ era Ivana. Pido perdón si alguien no lo ha entendido pero en mi grupo de amigos lo decimos así”.