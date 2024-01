'GH Dúo' salvó a dos nominados, jugó con la reconciliación de Manuel y Lucía y volvió a “meter” a Isa Pantoja en la casa

GH Dúo celebró un 'MegaMartes' en el que salvó a dos concursantes de la nominación: Lucía Sánchez y Manuel González. Dejando a Mayka, Finito y Keroseno en la cuerda floja hasta el jueves y provocando unas discusiones que Ion Aramendi corrió a zanjar con una advertencia.

El reality comprobó que la expareja de las Tentaciones es una de las más queridas - al ser los primeros salvados- y cebó la semana con vídeos sobre una posible reconciliación entre ambos.

Además, el programa también permitió que Asraf hablara con Isa Pantoja a través de una videollamada como regalo de cumpleaños del concursante. En el que fue el segundo contacto del modelo con su mujer en menos de una semana, ya que también recibió una carta de ella por su quinto aniversario. Por lo que todo apunta a que en pocos días la hija de la tonadillera le podría visitar por San Valentín, por una posible expulsión o hasta por ser año bisiesto.

Los hermanos 'conquistadores' contra Mayka

Los nominados de la semana eran Lucía, Mayka, Manuel, Keroseno y Finito. El trío y una de las parejas más polémicas de la edición se romperá el próximo jueves. Pero antes, el reality dejó que vieran los porcentajes ciegos: “Uno tenía el 41%, otro el 34%, el siguiente el 15%, el 6% y 4%”.

Tras descubrir que dos de ellos eran claros expulsados por el público, el presentador anunció la primera salvación: “La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Lucía”. Una noticia que ella celebró por todo lo alto: “Gracias por darme la oportunidad, que me quiero quedar porque lo estoy viviendo intensamente”.

¡Manuel es el segundo salvado! Otro miembro del trío. ¿Creéis que Mayka correrá la misma suerte? 🤔



🔁 ¡Claro que sí, a tope con el trío!

❤️ Se va ella antes que uno de los hermanos#GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/CpdEBc2h4t — Gran Hermano (@ghoficial) 24 de enero de 2024

Durante la noche hubo sorpasso en los porcentajes y, casi al final de la entrega, Aramendi volvió a salvar a un segundo nominado: “La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Manuel”, convirtiendo a ambos en dos de los más queridos por los espectadores.

¿Una posible reconciliación de Manuel y Lucía?

La relación entre Manuel y Lucía acaparó gran parte de los vídeos del programa donde les mostraban como los “Bonnie & Clyde” de la casa (por unos robos de comida), llantos de ambos por haberse hecho daño en el pasado, y un acercamiento al perdonarse poco a poco todo aquello.

“Me gustaría tener buena relación con ella, saludarnos por la calle”, confesaba Manuel a sus compañeros. Para después bromear con Lucía cuando le cortaba el pelo en el baño: “¿Quién me iba a decir que iba a vivir bajo un techo contigo y que me ibas a pelar?”.

Manuel: "Tu madre como te vea pelándome va a flipar"

Lucía: "Mi madre ya no va a flipar con nada, la pobre. Está ya curada de espanto"



😂😂😂 #GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/M2U72haNXJ — Gran Hermano (@ghoficial) 23 de enero de 2024

Pero ella, en la línea de la vida volvía a recordar el daño que le causaron las infidelidades de él al ir a las Tentaciones: “Ya no soy la misma desde que fui con Manuel allí. Conocí a Isaac que fue lo mejor para mí en la isla y al salir ya no era nada así, empezamos y lo dejamos y una de esas veces me quedé embarazada”, recordó.

Isa Pantoja entra por videollamada para felicitar a Asraf

Después de la carta de aniversario que Isa envió a Asraf, esta noche tocó el turno de celebrar el cumpleaños de él con una videollamada de su mujer: “Me han dado la oportunidad de hablar contigo. Estoy viéndote todo el rato. Queremos que nos hagas algún plato tuyo de cocina. Tu familia está bien. Me encanta que te lo estés pasando muy bien, quiero que lo vivas a tope”, decía ella.

Pero él lamentaba solo verla por una pantalla: “Pensaba que ibas a venir. Me lo estoy pasando pipa, estoy disfrutando mucho, siempre pienso en ti con cada canción que ponen. Te echo mucho de menos. Espero que estés bien” deseó entre lágrimas.

“Con tu educación y siguiendo siempre tu corazón vas a llegar lejos”, se despidió la joven.