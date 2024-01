Ion Aramendi salió del guion de 'GH Dúo' para abroncar: “No me apetece que cada vez que conecto estéis de mal rollo”

Desde que GH Dúo regresara a Telecinco este mes de enero, es cierto que la convivencia en la casa de Guadalix no está siendo sencilla. Las peleas entre los concursantes son diarias, entre rivales y también entre los propios miembros de las parejas.

Durante la entrega de este “MegaMartes”, el programa mostró varios vídeos polémicos entre los inquilinos y el ambiente volvió a calentarse. Sobre todo para criticar a Finito, Keroseno y Ana María Aldón.

Al escuchar cómo los nuevos enfrentamientos, duras palabras y varias descalificaciones, Ion Aramendi interrumpió la pelea y les advirtió de lo siguiente: “Es un concurso de convivencia en el que tenéis que intentar tener cierta cordialidad, no echar en cara al otro cosas de fuera, cada uno que aguante su palo”.

Ion: "A mí no me apetece que cada vez que conecte con vosotros estéis de mal rollo. Me gustaría que nos ciñéramos al concurso y a lo que pasa en la casa" #GHDúoMegaMartes pic.twitter.com/ZReJxa3eOC — Gran Hermano (@ghoficial) 24 de enero de 2024

Para continuar señalando que su pesar era personal, y no seguía ningún guion: “Es un mensaje para todos. Me nace de dentro, no me apetece que cada vez que conecto estéis de mal rollo constante. Me gustaría que nos ciñéramos a lo de dentro del concurso, todo lo que pase fuera, o sea de nuestro pasado, por favor, no se lo echéis en cara los demás”.

Y acabó subrayando algo importante para el formato: “Puede haber faltas de respeto pero dejad de decir que hay agresividad porque si la hubiera el programa se encargaría de ello. Ofender, faltar al respeto hasta cierto punto, en una convivencia se puede entender. Pero agresividad no la hay”.