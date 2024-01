El sobrino de Ana Rosa le dice que está “para tomar la medicación y acostarse”, y le animan a “no ser tan tóxico”

Ana Rosa Quintana se enfrentó el martes a la sorna de su sobrino, Kike Quintana, en TardeAR. Aunque el guionista también recibió lo suyo cuando aceptó la propuesta de Lara Ferreiro, psicóloga del programa, de ir a terapia. “Los traumas los tienes que trabajar, no puedes ser tan tóxico querido Kike”, le dijo a modo de broma.

“Es mala leche, pero todo es heredado”, contestó el sobrino de AR, que después se dirigió a su tía a su manera: “He visto que estás fatal. Estás ya para tomarte la medicación y acostarte”. Además, lamentó que a ella que solo le pongan “zancadillas en este programa”. “Es una tortura”, añadió Kike. “Especialmente esta sección”, bromeó Ana Rosa.

A continuación, Kike rescató una escena que ocurrió el viernes, cuando Frank Blanco y los colaboradores hicieron un 'teatrillo' para reaccionar a una imagen relacionada con Isabel Pantoja. Todos fueron captados mostrando su reacción a la imagen, pero sin desvelar qué estaban viendo.

Pues bien, Kike parodió el momento como si la imagen que vieron fue a él bailando 'sensualmente' con una peluca. “¿Pero qué es eso?”, dijo Ana Rosa entre la mofa y el desconcierto. “Tuve que bailar muy sexy para que la gente entendiese qué ocurría”, explicó Kike. “¿Por qué haces esto? Si tú tenías un prestigio como guionista”, comentó Ana Rosa, que rápidamente obtuvo la respuesta de su sobrino: “Tú tenías una carrera muy importante, pero como has venido a la tarde y has caído, he dicho: 'Yo caigo con ella'”.