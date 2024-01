'GH Dúo' salvó a 5 nominados, tuvo su primer flechazo y desveló los verdaderos sentimientos de Efrén y Marta

Este 16 de enero, GH Dúo celebró su primer “supermartes” en Telecinco con la salvación de hasta cinco nominados, de los nueve que estaban en la lista desde el domingo.

Las primeras puñaladas entre ellos, acabaron con Efrén y Marta, Elena y Asraf, Luca e Ivana y el trío formado por Manuel, Lucía y Mayka en la cuerda floja hasta que esta noche la audiencia decidió borrar a un quinteto.

Antes de desvelar a los afortunados que seguirían una semana más en la casa de Guadalix, Ion Aramendi les mostró unos porcentajes ciegos que dejaban claro que el público quería que tres de ellos se marcharan:

Y tras dejar que cada uno elaborara sus teorías, el presentador anunció que “la audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Mayka”. La ex participante de La isla de las tentaciones fue la primera en salvarse. Algo que seguramente celebró Luca Onestini con el que, al parecer, podrían haber sentido un flechazo. El primero de la edición.

Tras la salvación de Mayka llegó la tranquilidad también para Elena. La madre de Adara también tenía el apoyo de un público con el que no se mostró de acuerdo Ivana que había tenido grandes discusiones con ella durante los últimos días. “No lo veo como un triunfo pero sí que me han entendido, y no sabe la gente cómo recibo este apoyo. Muchas gracias”, decía Elena.

Los siguientes en salvarse fueron Manuel y Lucía, por lo que sumados a Mayka, demostraron que el único trío de la edición es uno de los favoritos de los espectadores. A ellos se añadió Asraf como quinto salvado de la noche. Por lo que la lista de nominados se redujo a Luca, Ivana, Marta y Efrén.

Los enemigos íntimos de la casa

Además de la guerra que mantienen Elena e Ivana desde el arranque de la edición- por la nula química entre Adara y la argentina- también existen otros frentes abiertos.

Uno de los más duros es el de Marc y Ana María Aldón que se soportan cada vez menos, porque según él ella le manda siempre, y según ella él le habla mal. No es la única que lo piensa, Keroseno tampoco aguanta al representante. Mientras que Marta a la que detesta es a Ana María.

Además, como ya le ocurrió en Supervivientes, Asraf vuelve a estar en el punto de mira de varios concursantes por tener “privilegios” por la familia de la que viene. “Jugáis unas cartas bajunas y llenas de prejuicios” lamentó él.

Los verdaderos sentimientos entre Efrén y Marta

Aunque Efrén y Marta entraron a la casa como una posible pareja dentro y fuera, lo que ha ocurrido durante los últimos días apunta a que acabarán más como enemigos. El programa mostró varios vídeos en los que ella intentaba acercarse a él y él ponía distancia constantemente.

Efrén se mostró agobiado por la actitud de su compañera y Marta estaba desconcertada. Por lo que Aramendi les llevó a la sala de la verdad para preguntarles cuáles eran sus verdaderos sentimientos. A lo que respondió ella primero:

“Le he echado mucho de menos al entrar aquí, un abrazo, un beso, una caricia. Cuando él me dijo que no le salía yo me he distanciado, y es lo que me ha hecho daño. No quiero parecer la tonta del bote. Le sigo teniendo el mismo cariño y respeto pero he visto a un Efrén fuera y otro aquí. Me duele que no le salga darme un abrazo pero si no le sale no se lo puedo exigir”, lamentó.

Mientras que él explicó lo siguiente: “Cuando entramos hubo mucho cariño, palabras de sinceridad, pero cuando le dije que le sentía como una amiga se enfadó. Le dije que no me nacía darle besos porque le tengo cariño y admiración, pero me he volcado más en conocer al resto de la casa”.