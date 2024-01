'GH Dúo' ceba un posible embarazo y ya tiene primeros nominados con una “gran novedad” para votar al expulsado

GH Dúo estrenó su Debate con Ion Aramendi y las primeras nominaciones de la edición. La lista de nominados la ocuparon nueve concursantes pero la expulsión será individual, a pesar de concursar en parejas y trío.

Además, el presentador anunció una “gran novedad” para el público que votará para sacar a uno de ellos: “Podrán repartir cinco puntos entre los nominados o dárselos todos al mismo”, señaló.

Todo ello en una noche en la que el reality arrancó cebando el posible embarazo de Isa Pantoja, del que podía enterarse Asraf en directo.

Ion: "Abrimos la App. Tenéis 5 puntos para repartir como queráis. Todos al mismo nominado o entre varios. La expulsión será individual" #GHDúoDBT1 pic.twitter.com/A4Mfl0GNZ6 — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de enero de 2024

Asraf, a Ion Aramendi: “Preferiría una niña”

La entrega arrancó con un vídeo en el que Asraf contaba a sus compañeros que la misma semana de entrar en la casa, Isa podía estar embarazada. Por lo que el presentador conectó con él para preguntarle si debía darle la enhorabuena.

“No lo sé. Habían pasado una serie de cosas y habían unas dudas. A mí me fliparía. Esta semana ella salía de dudas”, respondió el míster que sospechaba de si le iban a dar la sorpresa en directo.

Asraf confirma que tiene dudas sobre si será padre próximamente 😱 ¿Estará @IsaPantojam EMBARAZADA? 🤰



🔁 Si, lo va a estar seguro

❤️ Lo necesito saber yaaaa#GHDúoDBT1 pic.twitter.com/uikduoRltJ — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de enero de 2024

El presentador le pidió a Anabel Pantoja - que estaba como colaboradora en plató- que escribiera a su prima y le preguntara, pero tras unos minutos de publicidad ella explicó que no le había respondido. Por lo que Aramendi volvía a conectar con Asraf para tranquilizarlo:

“Hemos consultado pero no tengo respuesta, quiero transmitirte tranquilidad. Sin el consentimiento de Isa no podemos compartirlo, lo hemos consultado para quitarte la duda pero tómatelo como sea, sigue con la experiencia y ya veremos lo que pasa. No te hagas ilusiones tampoco”. Y al preguntarle si preferiría niño o niña, el concursante lo tuvo claro: “Una niña”.

Lucía y Manuel con las espadas en alto

Otros de los protagonistas de la entrega fueron Lucía y Manuel que, aunque hacen equipo juntos, siguen con la guerra abierta. En los alegatos, Lucía confesó tener “la autoestima” por los suelos por culpa de Manuel tras ir a La isla de las tentaciones, serle infiel y jactarse sobre ello.

“Expresas como que me quitaste de tu vida, como si yo fuera un ogro y no lo soy”, decía con la voz rota y él afirmó diciendo que no lo era. A lo que Lucía sumó que los dos hombres de su vida le pusieron los cuernos y después se juntaron “ para hablar mal de ella”.

Manuel, sobre Lucía: "Nunca me he sentido orgulloso del daño que le hice" #GHDúoDBT1 pic.twitter.com/z131tTuAMe — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de enero de 2024

Acabaron los dos llorando por separado, por el daño que se habían hecho mutuamente y no saber corregirlo.

La lista de los primeros nominados y la “gran novedad”

Para las nominaciones las cinco parejas y el trío debían ponerse de acuerdo en a quién dar sus votos. Algo que parecía imposible tras unos primeros días de mala relación entre casi todos ellos.

Mayka, Lucía y Manuel dieron un punto a Luca e Ivana y otro a la pareja de Ana María Aldón y Marc; Estos últimos dieron dos puntos a Asraf y Elena y otros dos puntos al trío; Asraf y Elena dieron dos puntos a Luca e Ivana y uno al trío; Finito y Keroseno dieron dos puntos a Efrén y Marta y uno a Ana María Aldón y Marc; y cerraron la ronda regalando dos puntos a Marta y Efrén y uno a Elena y Asraf.

Quienes se llevaron la sorpresa fueron Marta y Efrén al saber que estaban vetados por Finito y Keroseno - que ganaron el poder del veto tras ser inmunes-.

Por lo que, tras el recuento, la lista de nominados definitivos la ocuparon Efrén y Marta, Elena y Asraf, Luca e Ivana y el trío formado por Manuel, Lucía y Mayka. Con todos ellos en la cuerda floja, Aramendi informó de la “gran novedad” de la edición: “El público puede votar dando 5 puntos para repartir como quiera, todos a uno o divididos entre varios. Recuerdo que la expulsión es individual”.