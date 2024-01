El dardo de Víctor Sandoval a Mediaset y Ana Rosa: “Empresas que te cuidan... una cosa es hablAR y otra actuAR”

Víctor Sandoval ha cumplido este martes 57 años en medio del que, tal y como él mismo ha reconocido, es uno de los mejores momentos personales y profesionales de su vida. El que fuese colaborador de Sálvame ha aprovechado su aniversario para lanzar una reflexión en redes sociales en las que, agradeciendo un obsequio recibido por Netflix, ha lanzado un dardo contra Mediaset, empresa para la que ha trabajado durante prácticamente las dos últimas décadas.

La plataforma de pago ha querido tener un detalle con Víctor Sandoval, uno de los protagonistas del reality ¡Sálvese quien pueda!, en el que ocho de los rostros más conocidos del programa de Telecinco hacen las Américas junto a Netflix con el objetivo de encontrar un nuevo trabajo tras la polémica cancelación de Sálvame.

El televisivo ha compartido una foto del regalo, añadiendo un mensaje de agradecimiento en el que ha lanzado una indirecta hacia Mediaset con Ana Rosa como protagonista. “Empresas que te cuidan... una cosa es hablAR y otra actuAR. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix”, ha escrito Sandoval, haciendo un juego de palabras con TardeAR, el programa de Quintana que ha llegado esta temporada a las tardes de Telecinco en sustitución de Sálvame.

Víctor Sandoval, en su mejor momento

De esta manera, el tertuliano tiraba de sorna para criticar, como han hecho alguno de sus compañeros, la forma en la que Telecinco dio carpetazo a Sálvame tras 14 años de éxito en las tardes de la cadena. Además, no es la primera vez que realiza el mismo juego de palabras para lanzar una pulla, tanto a Mediaset como a Ana Rosa. El pasado verano, Sandoval aseguraba que le parecía “fatAR” que quitasen el mural de Mila Ximénez del plató al que se había mudado Quintana con su nuevo formato.

A pesar de ello, Sandoval ha querido destacar el gran momento vital que está atravesando: “Para mi, mañana empieza mi año, un año que me trae de regalo de cumpleaños un piso nuevo que hace meses no podía ni soñar, y unos proyectos laborales que me devuelven la ilusión, rodeado de mis compañeros (ya familia) y de mi Neo [su perro]”, proseguía agradecido.

“Solo puedo dar las gracias por no dejarme caminar solo y poder compartir mi vida con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí aunque no os conozca”, terminaba diciendo a sus seguidores.