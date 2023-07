Víctor Sandoval carga contra Mediaset por quitar el mural de Milá Ximénez: “Me parece feísimo, 'fatAR'”

Víctor Sandoval ha aprovechado la presencia de micrófonos en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde sus compañeros de Sálvame y él partían rumbo a Miami para grabar su nuevo formato de Netflix, para arremeter contra Mediaset. No por la cancelación del programa tras 14 años, sino por la destrucción del plató y de sus elementos, entre los que se encontraba el mural pintado en honor de Mila Ximénez.

“Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de ”AR“, me parece fatal”, declaraba a los micrófonos de Chance de Europa Press. Aludía así a las informaciones de Infobae, que apuntan a que TardeAR ocupará el estudio donde se venía realizando el magacín de La Fábrica de la Tele.

Y repetía, haciendo un juego de palabras: “Fat-ar”, tirando de las iniciales de Ana Rosa Quintana, presentes en el título del nuevo espacio.

“Estarán recibiendo la buena energía de Mila por quitar su nombre”

“Pensábamos que el mural lo respetarían, porque ese plató es el Plató Mila Ximénez, pero veo que no se ha respetado”, añadía, lamentando no haberlo sacado junto con otros elementos característicos de Sálvame como el pulpillo. “A los que hemos traspasado el plató, me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito de Mila por quitar su nombre del plató”

“Mila nos hubiese gustado que estuviese con nosotros siempre”, recalca el televisivo, que asegura sobre esta nueva aventura para la plataforma de streaming que “se van a sorprender allí y nos vamos a sorprender nosotros”.