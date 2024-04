El creador de 'El Hormiguero' cuenta que padece cáncer desde hace cinco años: “Sin el humor habría sido insoportable”

El guionista Juan Herrera, de 70 años, creador de El Hormiguero de Antena 3, “torea” contra el cáncer desde hace cinco años. Esa es la expresión que él mismo ha utilizado para anunciar la noticia ante el micrófono del programa Transmite la SER de Cadena SER.

Seis meses de vida le dieron en un primer momento, pero él, ayudado por la inmunoterapia y el humor, ha ganado tiempo. “Ahora estoy en una fase que llaman de mantenimiento, que quiere decir que la enfermedad no está superada pero sí controlada”, cuenta este toledano que todavía participa en la redacción de los textos del programa que presenta Pablo Motos.

“Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida”, relata Herrera, uno de esos artífices de la televisión que pocas veces se ha colocado frente a las cámaras.

Asegura que el humor es su gran aliado porque, como decía Freud, “es una manera de ahorrar sufrimiento”, una visión que él comparte: “El humor es una manera de evitar penas”.

Con la comedia siempre presente, Herrera pudo afrontar las fases más complicadas de la enfermedad con otra filosofía: “Sin el humor, en los primeros tiempos habría sido insoportable porque fue muy duro, pero tuve la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera, como el que tiene un don, y me decía: 'pero tío, si tú eres un gilipollas, si la palmas no vamos a perder nada'”.