Movistar Plus+ pide perdón por los “desafortunados comentarios” del 'Mono' Burgos sobre Lamine Yamal

Movistar Plus+ lanzó en la madrugada de este jueves un comunicado en el que pedía perdón públicamente por los comentarios que se vertieron este miércoles en la previa del partido de Champions League entre el PSG y el FC Barcelona. En concreto, la plataforma se refería a unas polémicas palabras que Germán 'El Mono' Burgos lanzó sobre el jugador del Barça Lamine Yamal. El comentarista acabó disculpándose tras el encuentro ante la decisión de ambos equipos de no dar declaraciones para las cámaras del canal de pago.

Todo se desató durante la emisión del especial Noche de Champions, presentado por Susana Guasch, en el que se ofrecieron unas imágenes en directo del delantero culé realizando algunos malabares con la pelota durante el calentamiento. “Mira qué calidad, mira qué toquecitos...”, señaló la periodista, destacando la juventud del deportista.

Fue entonces cuando Burgos realizó su polémico comentario: “Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo. Es la vida, el fútbol es como la vida, igual”, soltó entre bromas el mítico portero del Atlético de Madrid ante las risas de Guasch y algunos de los presentes. Enseguida, las imágenes se viralizaron, siendo condenadas por muchos espectadores a través de las redes sociales.

Si normalizamos el lenguaje clasista y racista luego no nos quejemos de que los hijos de inmigrantes se radicalicen. Movistar y Mono Burgos al rincón de pensar. Memos. pic.twitter.com/R5yQr3wmnu — Frederic Guich (@FredericGuich) April 11, 2024

PSG y Barça, “tremendamente enfadados” con Movistar

Finalmente, tras el partido, que acabó con victoria culé por dos a tres goles frente al conjunto de Luis Enrique, Susana Guasch conectó con el estadio Parque de los Príncipes de París, desde donde se iban a ofrecer las habituales entrevistas de Ricardo Sierra con algunos de los protagonistas de la jornada. Sin embargo, el periodista informó a la audiencia que esto no iba a ser posible, ya que ambos equipos habían declinado hablar para las cámaras de Movistar Plus+ tras lo sucedido.

“Entiendo que muchos espectadores estaban esperando después de que finalizara el partido que pudiéramos tener alguna conversación, alguna entrevista con algún jugador del FC Barcelona. Pues bien, nos ha notificado el FC Barcelona, también la UEFA y el PSG que hoy a Telefónica, a Movistar Plus+ no nos iba a atender ningún jugador, tanto del PSG como del FC Barcelona porque estaban tremendamente ofendidos y enfadados por un comentario que se ha vertido en el plató nuestro antes del partido, durante la previa, y que por tanto, en el día de hoy no nos iban a hacer ninguna declaración, ninguna entrevista. Desde aquí les hemos trasladado nuestras disculpas, nuestro perdón y que entiendo, Susana, que también debemos hacerlo desde el plató porque creo que no hemos estado afortunados”, aseguró el periodista desde la zona mixta del estadio“.

Una disculpa que se trasladó al estudio central de Movistar, donde Guasch pidió a Burgos que lo aclarase: “Ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces, por ir haciendo una humorada, te metes en problemas y en estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos”, aseguró el argentino. “Pues bien, aquí está la disculpa de Germán y también le mandamos un abrazo a Lamine Yamal por este comentario desafortunado. Seguimos”, remató la presentadora.

La disculpa del Mono Burgos , fue aún peor. pic.twitter.com/vq4s6xQcVE — Danielsam (@Daniel_malvin) April 10, 2024

Movistar Plus+ lanza un comunicado anunciando “medidas”

La cosa no quedó ahí y pasada la 1:30 de la madrugada, Movistar Plus+ lanzó un comunicado oficial en el que pedía disculpas por “los comentarios vertidos en uno de sus programas”. “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG y el FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente”, comienza diciendo el escrito.

“Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”, concluye la compañía.

Además, Movistar Plus+ ha retirado de su catálogo -como los clientes del operador pueden comprobar aquí- el espacio Tarde de Champions en el que se ofrecieron las polémicas palabras del tertuliano.