Borja Sémper ironiza en su entrevista con 'La mirada crítica': “Cuidado con lo que decís, os está viendo Moncloa”

Ana Terradillos entrevistó este miércoles a Borja Sémper en La mirada crítica. El portavoz del PP entró en directo en el programa de Telecinco, donde acabó lanzando una advertencia a la presentadora: “Cuidado con lo que decís que os está viendo Moncloa”, soltó.

“Nos ven todos. Tenemos ojos por todos los sitios y sabe lo que le digo, que eso es muy bueno porque eso significa que tenemos la tertulia más plural de toda la parrilla televisiva española. ¿Cómo se queda? Es así”, aseguró la periodista.

“Pues me quedo muy satisfecho, porque yo siempre he creído en la pluralidad”, respondió enseguida el entrevistado. “Es que fíjese, en un lado estos, el otro los otros y aquí en el centro otra que no sabemos muy bien para dónde va. Claro, ese es el juego”, insistió Terradillos. “Y a quienes pidan nuestras cabezas que les den”, se atrevió a apostillar Eduardo Inda.

“Esto es lo que pasaba en España antes de Sánchez y era normal. Medios de comunicación con líneas editoriales diferentes, opinadores que opinaban una cosa y otros que opinaban otras”, señaló Sémper. “Los periodistas tienen que incomodar al poder, sea del color que sea”, añadió.

“Esto me lo guardo que como algún día lleguen al poder se lo pongo. Aquí nos observan todos e intentamos hacerlo lo mejor posible”, le replicó la presentadora. “Os observamos todos, pero unos escriben por carta que sois muy malos y esos no son el PP, eso es Sánchez”, remató el político.