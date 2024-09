Jorge Javier preguntó a Ana Rosa lo que “jamás” se había atrevido antes del estreno de 'GH': “Quiero que seas sincera”

Jorge Javier Vázquez volvió a ceder este jueves el testigo a Ana Rosa Quintana en la parrilla de Telecinco. El presentador de El diario de Jorge terminó la emisión de su programa saludando y charlando brevemente con la conductora de TardeAR, como ya es habitual. Sin embargo, esta vez aprovechó el inminente estreno de la nueva edición de Gran Hermano, previsto para unas horas más tarde, para lanzarse una pregunta un tanto 'personal'.

En este sentido, el catalán quiso preguntar a Ana Rosa “algo que jamás le he preguntado” con el objetivo de que le respondiera en directo. “Mira que hemos tenido conversaciones, pero jamás me he atrevido a hacerte esta pregunta”, añadió el catalán para darle más misterio al asunto.

“Quiero que seas muy sincera, Ana Rosa, de verdad, con sinceridad”, dijo antes de lanzar la gran pregunta: “¿Si estuviéramos en una casa como la de Gran Hermano serías capaz de nominarme?”. La pregunta despertó las risas del público y la siguiente respuesta de Ana Rosa: “Jorge, a ti nunca te nominaría porque tu serías el alma de la casa”.

“¡Ooooh!”, exclamaron tanto el presentador como el público ante tan bonita contestación. “Yo a ti tampoco”, aseguró el presentador de El diario de Jorge antes de despedirse.