Antonio Orozco tomó una drástica decisión en 'La Voz' que dejó en shock a todos: “Nunca he hecho esto”

Los coaches de La Voz se enfrentaron este viernes a una de las galas más complicadas. En La gran batalla, Malú, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco tuvieron que descartar a la mitad de sus concursantes, lo que implicó decisiones duras y algún que otro quebradero de cabeza.

El primero en escoger fue Orozco, y no lo tuvo nada fácil. Tras escuchar la actuación grupal de Alba, Iva, Patricia, Leila y Genevieve, el catalán, insatisfecho con el resultado, anunció que ninguna de ellas volvería a pisar el escenario.

A su juicio, esta era la única actuación que había quedado “desamparada”, sin conexión entre las integrantes del grupo. “Nunca he hecho esto, pero creo que [no me quedo] con ninguna de vosotras”, declaró el cantante.

La sorpresa entre el público y los concursantes fue total. “Os dije que solo debía mandar el grupo, y en este caso ha sido todo lo contrario”, se explicó. Nadie esperaba un giro tan drástico, pero él pretendía ser “leal” consigo mismo, pues ya había aplicado este criterio para elegir a otros artistas.

“Los que vienen después se merecen la oportunidad, así que yo me convierto ahora en la peor persona, pero creo que esto es lo que también vosotras esperáis de mí”, indicó. “He tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida desde que estoy aquí”, aseguró con la voz entrecortada mientras se justificaba ante las concursantes, que se lo tomaron con diplomacia y lamentaron no haber sabido transmitir el “buen rollo” que existía en el grupo.