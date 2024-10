'La mirada crítica' juega al 'despiste' con Ana Terradillos para darle una sorpresa: “No sé qué me estás diciendo”

Ana Terradillos ha comenzado la semana con un doble estreno. El primero, profesional, pues el lunes estrenó el nuevo horario de La mirada crítica (de 8:30 a 10:30 horas). Y el segundo, personal, ya que la presentadora de Telecinco ha estrenado este martes su nueva edad (51 años).

Vamos, que la guipuzcoana está de cumpleaños, y sus compañeros lo han celebrado dándole una sorpresa en directo. Ha ocurrido al final de la emisión, cuando Terradillos se disponía a dar paso a Juan Luis Tena. Sin embargo, desde el pinganillo le han dicho que había un cambio de planes: “A ver, Dani, director, no sé qué me estás diciendo. Antes que a Tena tengo que dar paso a Jano Mecha... al que ya estoy viendo con el rabillo del ojo y que me trae un ramo de flores precioso”.

En ese momento, Jano Mecha ha aparecido en el plató con una tarta de cumpleaños y el susodicho ramo de flores. “¡Qué suerte tengo de tener un equipazo!”, ha exclamado Terradillos como agradecimiento. “Gracias por la dedicación y la pasión que le pones todos los días (...) De todo el equipo, que te queremos mucho”, ha respondido Mecha.

“Gracias por hacerme brillar todos los días y señores, muchas gracias a ustedes porque son el mejor regalo que podemos tener. No solo yo, sino mi equipo, que es que nos dejen entrar todos los días en sus casas”, ha dicho la presentadora a la audiencia. Después, ya sí, ha dado paso a Tena.