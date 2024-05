Netflix descubre la fecha de estreno de la temporada 3 de 'Heartstopper' al ritmo de Billie Eilish

Netflix ha puesto fecha a la esperada temporada 3 de Heartstopper. Lo ha hecho con ayuda y música de Billie Eilish. La estrella del pop estrena este viernes 17 su nuevo disco, Hit Me Hard and Soft, y solo días antes contribuye con uno de sus cortes, Birds of a Feather, a la promoción de la serie juvenil, que ya tiene fecha de regreso: el 3 de octubre.

La canción acompaña este fragmento, en el que Charlie (Joe Locke) ensaya cómo declararle su amor a Nick (Kit Connor), y cómo se imagina su respuesta. “No hace falta que digas nada, no quiero presionarte”. A continuación, aparece Nick, vistiendo una camiseta de tirantes que deja pasmado al protagonista.

La tercera temporada de Heartstopper cuenta con la baja sensible de Olivia Colman, que había encarnado a la madre de Nick en anteriores tandas. Los conflictos de agenda han impedido que la oscarizada actriz regrese al universo de Alice Oseman, aunque queda la puerta abierta para su retorno.

Sinopsis de la temporada 3

Charlie quiere declararle su amor a Nick. Nick también tiene algo importante que decirle. Conforme terminan las vacaciones de verano, los amigos empiezan a darse cuenta de que el curso escolar traerá consigo tanto alegrías como desafíos. A medida que aprenden más los unos de los otros y de sus relaciones, planean eventos sociales y fiestas y empiezan a pensar en las opciones universitarias, todos deberán apoyarse en sus seres queridos cuando las cosas no salgan como esperaban.