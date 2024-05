La propuesta de Wyoming a Abascal tras su reunión con Netanyahu: “Que siga y se haga fotos con Drácula y Voldemort”

El Intermedio (laSexta) comentó este miércoles la foto que Santiago Abascal se ha hecho con Benjamin Netanyahu. La instantánea fue tomada horas después de que el Gobierno español reconociera el Estado palestino y apenas dos días después de los bombardeos israelís sobre un campo de refugiados de Rafah.

“Hay fotos vergonzosas, y luego ésta que se ha hecho el señor Abascal”, comenzó diciendo Wyoming. Después lanzó una propuesta a Abascal: “Viendo que le encanta reunirse con personajes de esta calaña, le propongo que siga con su polémica gira y se haga fotos con Darth Vader en la Estrella de la Muerte, con el Conde Drácula en el castillo de Transilvania y con Voldemort”.

“Bueno, no es justo meter aquí a Voldemort. Puede que él sea el innombrable, pero lo que ha hecho Abascal tampoco tiene nombre. Además, igual la gente se lía y se piensa que es Jorge Buxadé. No, la verdad es que no se parecen nada. Buxadé tiene más mala leche”, bromeó sobre el candidato de Vox a las europeas.

Wyoming también señaló que “el Partido Popular ha desperdiciado una oportunidad de oro para diferenciarse de Vox, porque entre Feijóo cortejando a Meloni y Ayuso lanzando guiños constantes a los gobiernos de Netanyahu y Milei, cada vez cuesta más distinguirlos”. Para que el público “no se líe”, el showman dio un “truco”: “El verde es Vox, el azul, el PP y en blanco es cómo se ha quedado Feijóo cuando le han preguntado por este asunto”.