Sara Sálamo ironiza en 'Zapeando' con los ataques que recibe en redes sociales: “Cada vez que hablo sube el pan”

Sara Sálamo ha pasado este martes por el plató de Zapeando para presentar El favor, el nuevo largometraje que protagoniza y que llega este mismo viernes 10 a las salas. Aprovechando su presencia, desde el programa han querido saber cómo lleva la actriz haber sido foco frecuente de ataques en redes sociales, a cuenta de sus posicionamientos.

Dani Mateo, que ha protagonizado sus propias polémicas en Twitter (ahora X), se mostraba impresionado con la persistencia de su invitada, que continúa con actividad en la red. “Tampoco le dedico tanto, pero es verdad que cada vez que hablo sube el pan”.

El presentador planteaba que el tocar ciertos temas, como el feminismo en el caso de Sálamo, podía acarrear reacciones, pero ella dejaba claro que era algo mucho más automático. “He probado a poner cosas como 'el cielo es azul', para ver qué pasaba, y también suscita”.

La intérprete expuso la parte más negativa de esta circunstancia, indicando las consecuencias que tiene en su trabajo: “Estamos de promoción de esta película y de repente comienzan a hacer algo que para ellos puede ser una gracieta sin más: escribir a la productora para decir que no la van a ver por esta progre. Señor, aunque yo no saliera no va a ir a ver esta película. Cállese y déjenos trabajar tranquilos”.