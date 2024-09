'Socialité' se disculpa con Carmen Borrego tras llamar “muy enfadada” al programa para desmentir su “exclusiva”

Socialité se vio obligado este domingo 15 de septiembre a atender una petición de desmentido de Carmen Borrego, que llamó “muy enfadada” al programa de Telecinco por un testimonio al que dieron voz un día atrás y que según la televisiva no era cierto.

La hija de María Teresa Campos se puso en contacto con María Verdoy, tal como contó la presentadora, como reacción a la entrevista a Cristina Cárdenas, una supuesta amiga del pasado que afirmó que Borrego la traicionó “vendiendo una información a cambio de un contrato”. “Es una persona que vende absolutamente todo y a cualquier precio”, criticó.

El desmentido lo recogió la conductora de Socialité, donde no se emitió la llamada de Borrego pero sí se dio voz a su versión: “Carmen asegura que nunca han trabajado juntas, nunca han sido amigas y no se conocen (...) Sólo ha habido unos WhatsApp a los que Carmen no quiso darles pábulo”.

Antonio Santana, por su parte, expuso la posición del programa de Telecinco: “A esta redacción llegó la información de que Cristina Cárdenas quería hablar. Se se le escuchó, se le pidieron pruebas de lo que está diciendo y ella aportó pantallazos de sus conversaciones. Nosotros lamentamos que, en el uso de nuestra labor periodística, hayamos podido hacer sufrir a Carmen Borrego. Le pedimos disculpas, hemos cogido las dos versiones”, dijo, zanjando así el asunto.