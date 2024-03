Anabel Pantoja evita decir 'Sálvame' al hablar de Carmen Borrego en 'Supervivientes': “En ese programa”

Una broma de Kike Calleja en Supervivientes 2024 ha reabierto una de las viejas heridas que dejó Sálvame. Sin embargo, lo más llamativo vino este domingo en Conexión Honduras, donde nadie se atrevió a decir el nombre del extinto magacín.

Todo comenzó con la emisión del cabreo que cogió Carmen Borrego cuando Calleja se refirió a ella como “pototi”, diminutivo de “Potota”, que es el mote que Kiko Hernández puso a la hermana de Terelu Campos años atrás. “Con eso no te pases. ¿Lo dices en serio? Esas bromitas sabes que no me van, tío (...) Decirme justo lo que más me cabrea”, se quejó Carmen. “Y cuando te lo decía Kiko bien que te ibas de risas”, contestó Kike.

Después, en plató, Anabel Pantoja tomó la palabra para explicar los entresijos de esta historia, pues ella, como colaboradora de Sálvame que fue, la sabe bien. Eso sí, a la hora de explicarla omitió el nombre de Sálvame: “Hace tiempo, en el programa donde trabajábamos, se le puso a Carmen el apodo de 'potota'”. Después añadió: “Lo que me duele de Kike es que le saque esa mierda (...) sabiendo lo que pasó tu tía en ese programa cada vez que se metía con ella”.

Por tanto, la actual colaboradora de TardeAR prefirió decir “el programa donde trabajábamos” y “en ese programa” antes que Sálvame. Un detalle revelador que vino acompañado de otro: el origen del mote de 'Potota'. Lo explicó Makoke: “Porque de joven, en Málaga, la llamaban 'potota'”.