Daniela amagó con abandonar 'Gran Hermano' tras ver un vídeo de ánimo de su madre: “Me quiero ir, me necesita”

Daniela amagó este martes con abandonar Gran Hermano tras ver un vídeo de su madre. “Lo estás haciendo genial. No abandones. Ten mucho ánimo. Ten alegría, paz en tu mente...”, dijo su progenitora.

Daniela no salió reforzada de este mensaje, sino todo lo contrario. Su madre, a diferencia de las del resto de nominados, no lanzó su alegato en directo al estar en Liverpool y sufrir un “problema de conexión”, como explicó Jorge Javier Vázquez. Pero lo que más le preocupó fue la cara de tristeza que vio en ella. “Me quiero marchar con mi madre. Me necesita. Le he visto la cara”, dijo entre lágrimas a Maica.

Después siguió llorando en el confesionario ante un “artudido” Jorge Javier. “Es una sensación muy rara que no sé explicar (...) La veo mal. No sé si es una sensación mia o si me necesita”, respondió Daniela. El presentador le insistió que todo estaba bien y que la ausencia de su madre se debía a un simple fallo de conexión, nada más.

Pero Daniela rompió aún más a llorar. Incluso pidió perdón a su madre “por no ser tan fuerte como pensaba”. “Tu madre está orgullosa de ti”, señaló Jorge Javier, que le acabó sacando una sonrisa al cambiar de asunto. Concretamente, le preguntó cómo se dice “Dame más gasolina” en inglés. “Give me more petrol, pero es que no queda muy bien”, respondió antes de que el presentador cantara la mítica Gasolina de Daddy Yankee. Después, Daniela volvió a la casa.