'Gran Hermano' reencontró a Maica con Tommaso, salvó a un nominado y mostró la curva de la vida de Óscar

La novena gala de Gran Hermano: Límite 48 horas informó a los concursantes de la tragedia de la DANA, con un vídeo que mostró algunas de las imágenes más duras y un Jorge Javier Vázquez totalmente emocionado.

Tras ello, el presentador pidió entretener y sacar una sonrisa a quien la necesitara, por lo que continuaron con la escaleta que tenían pensada en el programa. En él, entró a la casa Tommaso, del que se enamoró Maica en su intercambio con Italia.

Otro de los momentos lacrimógenos de la noche lo protagonizó Óscar con el relato de su vida y las madres de los nominados que hicieron los alegatos para salvarles.

Además, el reality salvó a uno de los nominados: “La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Luis”, sentenció Jorge Javier dejando la lista solo con los nombres de Daniela, Laura y Manu.

El reencuentro de Tommaso y Maica

Aunque poco antes de volar a España, Tommaso había confesado que no tenía un interés romántico en Maica y hasta se había besado con otra compañera de su Grande Fratello, llegó a la casa de Guadalix.

El italiano entró bailando sevillanas (o algo parecido) alegre y feliz por su nueva aventura. La primera en recibirlo fue Maica que se quedó totalmente en shock y temblaba al abrazarlo: “¿Pero qué haces aquí?” repetía constantemente, mientras él se reía.

Ella le hizo un tour por la casa y le pidió que durmiera en su habitación. Eso sí: en camas separadas. Él accedió y halagó lo limpia que estaba la casa: “Se nota que estás tú”, bromeó. Maica se mostró muy ilusionada al tenerlo junto a ella y a él también, por lo que prefirió no contarle nada sobre el beso con otra... por el momento.

La curva de la vida de Óscar: “Mis relaciones amorosas nunca han funcionado”

Óscar fue el siguiente en relatar la curva de su vida: “Tuve una infancia y adolescencia muy feliz con unos padres que no tenían nada pero mi dieron mucho amor. Más tarde empezamos a mejorar económicamente”.

Al crecer: “Me internaron y mi madre lloraba. Al volver al FP me enamoré de un chico y estuve dos años con novia y novio. Hasta que decidí solo estar con hombres”.

Fue su vida sentimental la que le derrumbó: “Mi padre se jubiló y me fui a Madrid. Allí me eche un novio y viví abusos. Siempre he establecido relaciones de poder, tóxicas, nunca han funcionado, todos me quieren de amante pero no de novio”, lamentó para acabar el relato.