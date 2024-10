El intercambio de 'GH' deja a Maica 'colgada' de Tomasso y a los italianos intimando entre ellos en Guadalix

Gran Hermano celebra durante estos días una de las mecánicas más míticas de la historia del formato: su tradicional intercambio con la versión del reality en otro país. En este caso, el destino elegido por el programa de Telecinco ha sido Italia, con Maica siendo la elegida para ingresar durante unos días en la casa del llamado Grande Fratello y con Shalia y Lorenzo como representantes en Guadalix de la actual edición italiana del formato.

La joven española puso rumbo el pasado domingo a Roma, entrando en el programa con honores, y siendo recibida y atendida desde el primer momento por el español Iago García, un rostro para algunos muy conocido en España, ya que fue actor de El secreto de Puente Viejo. El éxito de la serie de Antena 3 en Italia le abrió puertas en el país de la bota, donde ha hecho carrera en televisión, participando, como ya recogimos, en programas como Ballando con le stelle, la versión italiana de Bailando con las estrellas.

Iago ha ejercido como anfitrión y traductor de Maica en Grande Fratello -trasladando allí su obsesión por la limpieza-, sin embargo, ha sido Tomasso, un joven procedente de un pueblo de la Toscana, el concursante con el que ha tenido una mayor conexión. La murciana se ha sentido atraída por el italiano y este miércoles, durante el Última Hora de Gran Hermano presentado por Laura Madrueño, reconocía entre risas que tenía ganas de “traérselo a España”.

El interés de Maica por Tomasso es evidente, pero no termina de fiarse de él, ya que, pese a tener un tonteo inicial el día después de su llegada, la española sospecha que se ha besado con una de sus compañeras en la casa, María Victoria.

Maica, atraída por Tomasso en 'Grande Fratello'

“Sabía que no me podía fiar del todo del Tomasso. Las otras chicas me han dicho que María Victoria está un poco celosa, pero la chica me ha dicho que no, que no le gusta. Yo creo que hay feeling entre ellos dos. No sé hablar italiano, pero tonta no soy”, decía Maica al Súper italiano.

El programa ha evidenciado el acercamiento entre Tomasso y María Victoria y cómo uno de los concursantes llamaba “mujeriego” a Tomasso por la forma en la que está encarando relación con ambas. Madrueño emplazaba a los espectadores a la gala de este jueves en Telecinco para ver las imágenes completas de las últimas horas de Maica en Grande Fratello y su despedida de Tomasso.

Shaila y Lorenzo, los italianos que intiman entre ellos

La presentadora de Telecinco también invitaba a la audiencia a ver la gala presentada por Jorge Javier para ver todo lo acontecido este miércoles en la fiesta italiana que los concursantes de Gran Hermano han celebrado en Guadalix. Allí, Shaila y Lorenzo, los concursantes de Grande Fratello que llegaron a España con el “corazón libre” y dispuestos a conocer a alguien en la versión patria del reality, han acabado intimando entre ellos. El programa ha avanzado unas imágenes en la que los dos invitados se han abrazado bajo el edredón, dedicándose caricias que podían indicar el inicio de una relación entre ambos.

La entrada de los italianos no ha dejado indiferente a los habitantes de Guadalix, con Óscar y Daniela fascinados por la belleza de Lorenzo. “Qué guapo es este chico”, comentaba el vasco mientras su compañera apuntaba a un posible romance con Shaila. “Está enamorado de la chica, la chica igual. Este perfil de chico es lo que yo decía que yo necesitaba en Gran Hermano, tíos maduros que saben jugar, si hubiese entrado más gente como él, Edi sería uno más porque, no solamente es el físico, es la personalidad y este chico tiene una personalidad arrolladora”, declaraba ella.

Por su parte, Daniela trasladaba a Shaila las dudas que le transmitió el pasado martes Maica durante su conexión en directo sobre si Tomasso había tenido algo con alguna de sus compañeras. La italiana negaba que el joven se hubiese besado con ninguna chica, como le preguntaba Daniela, pero lo que Shaila desconoce es que esto ha sucedido cuando ella ya había puesto rumbo a España. De momento, Telecinco no ha aclarado la fecha en la que Shaila y Lorenzo abandonarán Gran Hermano para iniciar su viaje de regreso a Roma.