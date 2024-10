Risto Mejide comprometió a Jorge Javier con una pregunta sobre política en 'GH': “Sigue metiéndote en el jardín”

Jorge Javier Vázquez recibió este martes en Gran Hermano: Límite 48 horas a Risto Mejide, que visitó el plató del reality para promocionar Demos. El gran sondeo, su nuevo programa que se estrena este miércoles en el prime time de Telecinco. El encuentro propició un llamativo momento, con el publicista comprometiendo a su compañero al pedirle que se mojara con una opinión sobre política con la que acabaron vulnerando el Código Ético de Mediaset en el que se prohibien comentarios ideológicos en todos los formatos de entretenimiento del grupo.

Sucedió cuando Risto Mejide se dispuso a explicar la dinámica de Demos, señalando que 300 personas anónimas, de diferentes grupos poblacionales, serán encuestadas en cada entrega sobre los asuntos más relevantes de la actualidad del país. “Traemos preguntas para responder, preguntas incómodas, preguntas que no se nos hacen. Por ejemplo, aquí nadie ha votado si quiere monarquía o república. Lo vamos a preguntar”, empezó diciendo el catalán.

“Menos mal que no me lo preguntas”, comentó entre risas Jorge Javier. “Es verdad, ¿qué votarías?”, se lanzó entonces Mejide, recogiendo el guante. “Yo, república”, contestó rápidamente sin pensarlo Vázquez, que argumentó su respuesta. “100%, sí, porque no entiendo ya este sistema, me parece un sistema totalmente anacrónico”, declaró.

“Pues alucinarás, porque hay gente de 20 años que vota monarquía...”, avanzó Risto, mientras Jorge Javier insistía en su idea. “Yo es que no entiendo que por nacer de una madre determinada, el hijo se convierta en jefe de Estado de un país”, prosiguió el presentador, provocando la reacción de Mejide. “Venga, sigue metiéndote en el jardín, que no pasa nada”, bromeó entre risas el también conductor de Todo es mentira, consciente de que estaba metiendo a su compañero en un aprieto. “Es que no puedo, porque tenemos que ir a la prescripción de tu programa”, replicó Jorge Javier, dando plaso a la promo de Demos.

Mediaset prohibió los comentarios políticos en su Código Ético

Este simpático cruce entre Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez llama la atención tras la última actualización que Mediaset, en su cambio de directiva tras la salida de Paolo Vasile, hizo de su Código ético, prohibiendo los comentarios políticos en formatos de entretenimiento, como el extinto Sálvame o sus reality shows.

El nuevo Código Ético mantenía todos los apartados del que se aprobó el 15 de diciembre de 2011, pero se actualizó con un nuevo epígrafe que determinaba el rumbo hacia el que quiere dirigía la nueva Mediaset. Se trataba del punto Principios rectores en programas de entretenimiento y hacía alusión a la realización de discursos políticos en los diferentes espacios televisivos.

“Los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa”, ordena el documento, dejando claro que solo se permitirían estos comentarios en los formatos que tengan una sección de actualidad política, como La mirada crítica o Vamos a ver. Eso sí, salvo en esas secciones, para el resto de contenidos “la regla es la misma”.