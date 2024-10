'Gran Hermano' salvó a un nominado, metió a los dos italianos en la casa y sacó a la luz un “tonteo” secreto

La séptima entrega de Gran Hermano: Límite 48 horas tuvo su dosis de salvación de uno de los nominados, la curva de la vida de Vanessa y dos promesas con fecha: el próximo jueves habrá madres que puedan hablar con concursantes.

Además, el reality metió a los dos italianos que intercambió por Maica (que volverá en la próxima gala): Lorenzo, un modelo de 27 años, y Shaila una showgirl.

Pero si hubo un momento que caldeó el plató, ese fue cuando Jorge Javier Vázquez desveló que había un colaborador presente que había intentado ligar con una concursante. Se trataba de Suso Álvarez que se había mensajeado con Violeta antes del verano, así lo explicó ella:

“Hablaba con él en abril, mayo. Nos tiramos la caña mutuamente, mucho antes de que estuviera con Marieta. Me parece guapo. Íbamos a quedar pero al final no”, dijo la participante. A lo que Suso respondió: “Nuestra conversación no fue un guarreo. Ella me escribía desde 2019 pero yo no había visto los mensajes. Todo fue súper amable”.

Con Marieta también presente, respondió: “Me cuadran las fechas, no estábamos juntos. Me da igual las formas en las que ligaban, eran dos chicos solteros”, sentenció.

Maika se siente atraída por un italiano

El programa mostró cómo estaba siendo la estancia de Maica en Grande Fratello, donde había entrado totalmente emocionado y la habían acogido igual. Solo que se enfadaron con ella “por usar tanta lejía, no me entienden”, lamentaba.

Explicó también que los concursantes le parecían guapos. En concreto uno llamado Tomaso, que creía que “no era un cucaracho pero me he enterado de que se besó con otra, entonces... pero me hace reír mucho”.

Le dejaron hablar con Adrián en privado, ya que él se había tomado muy mal su salida. “Cuando te fuiste el domingo, llevo unos días mal, he notado tu ausencia mucho. Una parte de mí se ha ido y no paré de llorar. Por rincones de la casa que me recordaban a ti”.

Sin embargo, Maica no sentía lo mismo: “No puedo forzarme a sentir, no puedo crear algo donde no lo hay. Siempre he sido clara con él para que no se hiciera ilusiones, sé que los sentimientos no se pueden controlar”. También habló con Daniela y Óscar, quienes se emocionaron junto a ella al saber que volvería.

La salvación de Javier y la dura curva de la vida de Vanessa

Vanessa, Javier y Daniela entraban a la sala de expulsiones para descubrir cuál de ellos salía de la lista de nominados. Antes de saberlo, la cantante rompía a llorar por la semana “mala” que llevaba con toda la casa en contra y por estar en la sala con las personas que estaba.

Seguidamente, escuchaba algo que la calmaba en parte: “La audiencia ha decidido que debe continuar en Gran Hermano: Javier”.

Tras felicitar a Javier, y comprobar que la expulsión del jueves estaría entre Daniela y Vanessa, el programa emitió la curva de la vida que explicó la artista.

“Mi abuela ha sido mi referente, la que me ha criado. Mi madre trabajaba y no estaba en casa. Por cuestiones familiares acabé yendo a un centro de menores. Crecí de golpe. En esa mala época conocí a mi exmarido y me casé a los 17 años. Quise ser madre de joven. Hubo momentos felices pero él empezó a cambiar. Empecé a tener sufrimiento físico y mental”, recordó.

“Nació mi sengudo hijo y en casa vivmos momentos muy desagradables. De manera no oficial se tomaron medidas para que no siguiera en casa. Es muy duro como madre tomar ciertas decisiones”, lamentó entre lágrimas.

“Al tiempo conocí a una amiga y me enamoré de ella. Estuve tres años con ella pero le fui infiel”, época que pasó cuando conoció a Javier: “Fue mi salvavidas de todo lo que he pasado en mi vida. Fue la cosa más bonita que me puso el destino. Al poco de casarnos tuvimos una oferta de una orquesta y nos arruinamos. Fue una época dura y me enteré que estaba embarazada. Fue el rayo de luz. Nació mi hija pero murió mi abuela”, volvió a recordar sobre una vida que aseguró que no había sido nada fácil.