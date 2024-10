'Gran Hermano' escogió al concursante que ya se ha marchado de intercambio a Italia y salvó a una nominada

El séptimo Debate de Gran Hermano 2024 cumplió lo que se había olvidado de anunciar en la gala pasada en Telecinco: hacer el intercambio de uno de sus concursantes con otro de otro país.

“Esta noche vuelve el clasicazo que estábais esperando, el intercambio”, anunciaba Ion Aramendi. Una oportunidad que se ha acordado con el Grande Fratello de Italia que, para más sorpresa, se lleva a una de las concursantes españolas, a cambio de dos de Italia.

La concursante escogida fue Maica, que esta misma noche puso rumbo al país vecino. Mientras los compañeros a los que dejó en la casa de Guadalix aún no saben que conocerán a italianos, como soñaba Vanessa.

Todo ello en una noche en la que hubo posicionamientos, resumen de las últimas horas y una bronca del presentador a los concursantes, por intentar boicotear la prueba semanal: “Están permitidas las estrategias entre vosotros, pero lo que no está bien es desvirtuar el espítiru de la prueba. Es lícito hacer estrategias pero no intentar reventar la prueba. Por eso esta noche va a haber consecuencias”, abroncó.

Casi al final de la noche, el Súper les comunicó tales consecuencias: “Esta semana vuestro presupuesto semanal es de cero euros”. Una noticia que desanimó a todos que comentaban: “No comemos”.

Aún así, el programa anunció al Big Bro que fue Manu que, como privilegio, salvó a Lucía de la nominación. Por lo que solo quedaron en la lista negra: Vanessa, Javier y Daniela.

Maica, de intercambio a Italia y dos concursantes a España

“Esta noche se va uno a Italia y el martes llegan dos” desveló Aramendi sobre el “clásico” intercambio entre anónimos de reality internacionales.

Minutos más tarde anunciaba quién había sido el afortunado: “La persona que ha escogido el público para viajar a Grande Fratello es Maica”.

Para dar más juego, el reality pidió a Maica que acudiera al confesionario para poder explicarle, que se marchaba de ahí pero sin darle la razón: “Tengo que comunicarte algo muy importante: tienes que salir de la casa ahora mismo. Hay un motivo concreto para que esta noche tengas que abandonar la casa. Cuando lo conozcas lo entenderás todo. No te puedo dar más información, no es algo malo”.

Palabras que dejaron totalmente descolocada a la murciana, que no sabía si reír o llorar: “¿Por qué yo? Qué ha pasado?”. Una reacción similar a la que tenían sus compañeros al escuchar lo ocurrido.

De entre todos, el programa pidió a Daniela que entrara también junto a Maica para despedirse de ella. Momento en el que ambas se derrumbaron y pedían salir juntas: “Que no aguanto a esta gente, ¿cómo me vas a dejar aquí sola? Me voy contigo”, lamentaba la colombiana.

Tampoco le gustó la idea de que Maica se marchara a Adrián que se metía bajo las sábanas de su cama y se le escuchaba sollozar.

La gran interpretación de Maica en plató

Maica entró a un plató totalmente vacío, preguntando que dónde estaba la gente y asombrándose con los vídeos. “Me llama la atención que no hay nadie. ¿No quieren verme?”, preguntaba desubicada.

Le mostraban la reacción de la casa ante su salida, con los llantos de Daniela, la preocupación de Lucía y Óscar, y la tristeza de Adrián. “Me parte el alma de verlos así. Son personas muy reales e imprescindibles para mí en la casa”.

Finalmente, Aramendi le explicaba la razón de que estuviera allí: “¡Te vas al Gran Hermano de Italia, no estás expulsada!”. Lo que ella celebraba saltando de alegría: “¡Qué ilusión!”. Como seguía siendo concursante, le razonaron haber sacado al público y a los colaboradores para que no tuviera contacto con el exterior.

Seguidamente, le permitieron despedirse de la casa, sin desvelar la razón de su salida: “Daniela, confía en mí sigue así, no cambies”, “Adrián gracias por estar siempre atento a mí”, “Lucía saca el carácter que eres luz también”, “Vanessos seguid, os quiero”, “Óscar te quiero mucho, te cedo mi cargo de limpiar el baño”, les gritó muy emocionada y ellos creyeron su papel.

Adrián pidió la palabra y le confesó sus sentimientos: “Eres la persona más importante para mi en esta casa, te voy a tener presente todos los días, porque la luz que tú tienes nunca se va a apagar dentro de mi corazón”, dijo sin poder reprimir las lágrimas.