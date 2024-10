Emma García, muy afectada al comunicar la muerte del hermano de su amiga Paz Padilla: “Es muy duro y muy difícil”

Fiesta informaba esta tarde de domingo de una trágica noticia que entristecía tanto a Emma García como al resto de colaboradores que la acompañaban en el sofá: “Esta mañana ha fallecido el hermano de Paz Padilla, Luis Padilla”, decía Martín.

Para que los espectadores ubicaran al familiar, detalló lo siguiente: “Paz tiene 6 hermanos, él es el más famoso porque regentaba un chiringuito muy famoso en Barbate. Era muy íntimo con su hermana, subían fotos y vídeos en redes sociales, viajaban juntos muchas veces y participó en Mi casa es la tuya".

En el programa explicaron que por el momento se desconoce la causa del fallecimiento, pero “esta tarde se le ha realizado la autopsia y mañana será trasladado el cuerpo al tanatorio”.

Al escuchar tal información, la presentadora empatizaba con el dolor de la que había sido su compañera: “Es una tristísima noticia la muerte del hermano de Paz Padilla. Un hombre joven, no sabemos qué ha ocurrido. Muy unido a Paz igual que el resto de hermanos”.

También Kike Calleja quiso intervenir con más información: “Era una persona encantadora. Yo le he conocido, me he quedado bastante impactado. Conocí a varios familiares de Paz y estaban todos súper unidos”.

Seguidamente, el programa emitió parte de la entrega de Mi casa es la tuya en la que Bertín conocía al resto de familia de la humorista, donde participó también Luis y explicaban lo unidos que estaban.

Tras las imágenes, Emma miraba a cámara y enviaba un mensaje directo a Padilla: “Paz, ya sabes que te queremos, que te quiero y que un abrazo inmenso lleno de cariño en estos duros momentos. Aunque uno se lo tome aceptando, es muy duro y muy difícil. Así que compañera, un abrazo enorme para ti y toda tu familia”, lamentó.