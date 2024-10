Parada justifica en TVE su 'plantón' a Ana Rosa en la boda de Ángel Cristo Jr: “Fue un fallo técnico, no humano”

El caótico directo de José Manuel Parada en TardeAR, donde 'plantó' a Ana Rosa Quintana con Ni que fuéramos Shhh como testigo, se coló este sábado en D Corazón de TVE con los comentarios del propio protagonista.

El programa que presentan Anne Igartiburu y Jordi González en La 1 abordó este 19 de octubre la boda de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia, escenario el pasado jueves del mencionado momento televisivo de Parada. Una situación de caos en la que el expresentador de Cine de Barrio y actual colaborador de Y ahora Sonsoles 'despachó' a Ana Rosa, mientras Víctor Sandoval se metía en la imagen disfrazado.

“Fue una boda histórica, y mi llegada con tres televisiones en directo, ¡esto es histórico!”, comenzó bromeando el colaborador en el programa de TVE. Jordi González, por su parte, se interesó por dar contexto a la situación: “Tú llegas a la boda y te invade una horda de reporteros, tú crees que estás hablando para Ana Rosa pero es Sonsoles la que te pregunta y está Víctor Sandoval vestidido de no se sabe bien...”, aportó.

Fue entonces cuando Parada aprovechó para explicar y justificar su desplante a TardeAR, asegurando que “fue un fallo técnico, no fue un fallo humano”. Un error acentuado por el desconcierto del momento: “Lo primero que me encuentro en un descampado es a Víctor Sandoval con una peluca, y dije 'me he equivocado de sitio y aquí están haciendo la prostitución o algo'”.

“Ay, ay, ay”, reaccionó Anne Igartiburu, que dado el desafortunado comentario de su colaborador trató de reconducir la situación y cambió de tema, preguntando expresamente por lo sucedido dentro de la celebración y dejando atrás el momento de la llegada.