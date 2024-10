Un presentador y mago de 'Megatrix' y Disney Channel reaparece en 'Got Talent' tras más de 20 años fuera de la TV

Got Talent ha sido el escenario elegido por un rostro de la TV infantil de principios de los 2000 para su reaparición en pantalla. David Rodríguez, presentador, colaborador y mago de programas como Zona 7 de Disney Channel o el mítico Megatrix de Antena 3, buscó este sábado una nueva oportunidad televisiva en Telecinco tras más de veinte años alejado del medio.

Mago Murphy, como así se hace llamar en la actualidad, fue uno de los protagonistas de la entrega de este 19 de octubre en prime time. Un programa al que llegó con las cartas sobre la mesa, sin obviar su pasado en la tele, y con el objetivo de cambiar su suerte.

Ya en su vídeo de presentación, el ilusionista de 48 años explicó que trabajó durante una década en televisión: “Unas veces iba de presentador y otras de colaborador. Para mí es un reencuentro volver a un espacio en el que me encuentro muy cómodo. Este puede ser un momento oportuno para seguir disfrutando de la tele”, dijo antes de salir al escenario y enfrentarse a los jueces de Got Talent.

Aunque él no entró en detalles, en su currículum televisivo figuran formatos como los arriba mencionados Zona 7, donde trabajó durante un año a inicios de los 2000, o Megatrix, donde llegó gracias a ese trabajo previo en Disney Channel y colaboró con números de ilusionismo durante una temporada junto a Esther Bizcartondo y Andrés Caparrós. Posteriormente fichó por Shalakabula, programa presentado por Paz Padilla en Telemadrid y Canal Sur.

“La tele es una industria muy desagradecida”

Ya frente a Tamara Falcó, Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández, el mago habló de cómo se toma esta nueva oportunidad en TV: “Me presento a Got Talent para cambiar mi suerte. Trabajé en televisión durante diez años y por cosas de la vida no he vuelto a este medio. Ahora tengo la oportunidad de volver a un medio en el que fui muy feliz”.

El Mago Murphy realizó un número de mentalismo mezclando magia y humor, con Risto Mejide como ayudante. Un espectáculo que convenció precisamente a todos los jueces menos al presentador de Todo es mentira, que no votó a su favor pero sí tuvo un mensaje de empatía hacia él: “La tele es una industria muy desagradecida en algunos casos y lo que quiero es quedarme con tu valor de volver a un medio en el que estuviste 10 años y al que has regresado hoy aquí”, le dijo. Paula Echevarría, Tamara Falcó y Florentino Fernández sí le dieron su apoyo en forma de 'sí'.