'Got Talent' sorprende con el regreso del exconcursante que sufrió un síncope en directo: “Estuve a punto de morir”

El Got Talent de este sábado estuvo marcado por la magia. Y es que además de vivir la reaparición televisiva de un mago y presentador de programas infantiles de inicios de los 2000, el programa de Telecinco también sorprendió con la vuelta de un exconcursante que protagonizó un gran susto en la quinta edición por su número de escapismo bajo el agua, y que requirió atención médica en directo.

Corría el año 2019 cuando un ilusionista llamado Pedro Volta se propuso dar el golpe en las semifinales de Got Talent 5 con un show de lo más complicado: conseguir salir de un cubo de cristal lleno de agua mientras se quitaba una camisa de fuerza y abría dos candados. Un número que empezó bien pero que a punto estuvo de terminar de manera trágica, pues pasados un minuto y 53 segundos al concursante le dio un síncope y casi se ahoga en el teatro.

Cinco años después de aquello, y con Risto Mejide como único 'superviviente' en el jurado, Volta regresó a Got Talent para quitarse la espinita y mostrar cómo ha reformulado su magia para evitar sufrir episodios como aquel. “Fue de las experiencias más duras de mi vida. Ya no soy el mismo y ahora vengo a arriesgarme de nuevo”, dijo ante las cámaras del programa.

“Mira que la liaste la primera vez”, le dijo Mejide, que le reconoció al instante. “Estuve a punto de morirme dentro de una urna llena de agua, escapando de una camisa de fuerza. Fui semifinalista en Got Talent 5. Tuve un pequeño percance con el agua y casi me ahogo en directo”, contó Pedro Volta, que tranquilizó a Tamara Falcó, Paula Echevarría y Flo al decirles que su magia actual no está pasada por agua.

El ilusionista explicó que aquel paso por el programa “fue un momento muy complejo, pero al mismo tiempo fue un renacer. Pensé que era el momento perfecto para evolucionar y sobre todo, no sufrir. Que la gente se divierta y se sorprenda con la magia”. Y por ello, aunque su “nueva magia” sigue implicando urnas y cajas, ahora la seguridad está garantizada.

Tres 'síes' y un 'no' en su vuelta a 'Got Talent'

Para su nuevo número, Volta requirió de la ayuda de Paula Echevarría. Un número que a juicio de la propia actriz, fue “demasiado largo”. “La magia está bien si toca algún tipo de emoción, sino se queda en puros trucos. Quizás, en esa parte, se te ha quedado un poco frío”, le dijo por su parte Risto.

En su regreso a Got Talent, Pedro Volta no recibió el calor unánime del jurado, pues Tamara Falcó le dio un 'no'. Sin embargo, los votos positivos de Flo, Paula y Risto dejaron abierta la posibilidad de que vuelva más adelante.