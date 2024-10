'La bien cantá' (5.9%) también pincha en su llegada al sábado noche, que lidera 'La ruleta' (10.8%) sobre 'Got Talent' (9.9%)

La bien cantá no soluciona sus problemas con su cambio de día. El talent de copla de TVE empeora sus registros en una nueva noche, la del sábado, a la que La ruleta de la suerte está tomando la medida con un nuevo liderazgo frente a Got Talent, que desde la llegada de su rival en Antena 3 no ha vuelto a superar el millón de espectadores en Telecinco.

Audiencias en franja de estricta coincidencia (de 22:14 a 23:34h):

'La ruleta de la suerte noche' (Antena 3): 10.8% y 1.119.000

'Got Talent España' (Telecinco): 9.3% y 967.000

'La ruleta de la suerte noche': 10.8% y 1.119.000

'Got Talent': 9.9% y 873.000

El Blockbuster: 'The King's Man: La primera misión': 7.7% y 711.000

'La bien cantá': 5.9% y 536.000

*Datos de audiencias avanzados por las cadenas y consultoras Dos30 y Barlovento Comunicación en fin de semana. Para conocer las audiencias completas del sábado 19 de octubre, visite verTele este lunes 22.