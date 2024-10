Miguel Ángel Muñoz arranca 'Pekín Express' en Max: “No quiero elegir si solo quiero interpretar o presentar”

“Estaba hecho para conducir algo así”, asegura firmemente convencido Miguel Ángel Muñoz a la hora de desvelar cómo reaccionó ante la propuesta de presentar lo nuevo de Pekín Express en Max. La plataforma de pago estrena este domingo 20 de octubre una nueva edición del exitoso reality de aventuras, que mezclará por primera vez a famosos y anónimos en una carrera con un destino final ubicado en Camboya: Objetivo Angkor.

“Cuando me llegó, pensé que soy perfecto para esto porque mi vida es un Pekín Express”, declara a verTele el actor, que ejercerá como director de carrera, en un papel que ya ocuparon en el pasado televisivos de renombre como Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva, Cristina Pedroche o Jesús Vázquez. “Vivo la vida con la intensidad con la que han vivido los concursantes esta aventura”, expresa el madrileño, prometiendo haber estado “implicadísimo hasta el final” con este formato. Eso le ha llevado a vivir al límite las decisiones (acertadas o erróneas) que iban tomando los concursantes en cada etapa: “Hubo veces que a algunos los quería tirar por un balcón”, bromea.

Miguel Ángel Muñoz se siente “un absoluto afortunado” por poder elegir sus proyectos sin hacer caso a si puede afectar a su carrera como actor: “La experiencia te ayuda a entender que no puedes cambiar la mirada con la que te ve el de enfrente, sea un espectador, un director, una directora de casting, o el público en general”, reflexiona. “Eso, por suerte, lo tengo claro desde hace años y soy mucho más libre a la hora de tomar mis decisiones, sin pensar si me viene bien o mal”, admite, con una idea muy clara: “No quiero tener que elegir si solo quiero interpretar o presentar”, afirma, confesando su deseo de conducir el nuevo Traitors de Atresmedia y desvelando la oferta que le llegó para presentar Next Level Chef en Telecinco, que finalmente recayó en manos de Blanca Romero.

Has dicho que Pekín Express ha sido “un sueño no previsto”. ¿Te sorprendió que te ofrecieran este proyecto como presentador?

Efectivamente, no me lo esperaba. No entraba en mis planes porque acababa de llegar desde Australia, había estado un mes allí que había decidido tomármelo a nivel personal para incorporarme al reparto de La Moderna en TVE y a una película, Los Futbolísimos, que la acabo de terminar de rodar. Pero cuando me llegó, pensé que soy perfecto para esto porque mi vida es un Pekín Express. Vivo la vida con la intensidad con la que han vivido los concursantes esta aventura. Me encanta viajar, los retos y me gusta mucho competir. No se me hizo extraño y me hizo muchísima ilusión.

Para mí era muy importante la manera en la que lo iban a hacer y la justicia que tendría que haber dentro de esto. De ser así, estaba más que dispuesto a participar, ponerme el logo en la espalda, y ser el mejor capitán posible, dejándome la piel e implicándome hasta el máximo. Y así lo hice. Le pedí a producción ver los castings de cada uno de los concursantes que pasaban, porque para mí era importante conocerlos de verdad. He estado implicadísimo hasta el final y estoy encantado. Confirmo que yo estaba hecho para conducir algo así. Además, me encantan los juegos, organizo muchas gymkanas y soy maestro de ceremonias en los juegos de rol. Y esto me parecía que era hacerlo a lo grande. Era un planazo que no se podía decir que no.

¿Has tenido la oportunidad de hablar y pedir consejo a los presentadores anteriores?

No, no he tenido la oportunidad. No me he puesto en contacto con ninguno de ellos, ni con Jesús [Vázquez], ni Paula [Vázquez], ni Raquel [Sánchez Silva], ni Cristina [Pedroche]. Los conozco a todos y nos llevamos bien, pero no les he visto y no les he llamado para que me contasen su experiencia. Pero ahora sí me gustaría comentarlo con ellos. Supongo que todo habrá cambiado mucho desde la primera edición. Ahora hemos sido 200 personas de equipo en carrera a la vez y yo tenía en mi móvil a todas las parejas geolocalizadas, sabiendo en todo momento lo que estaban haciendo. Cuando los recibía, sabía todo lo que había ocurrido. Todo eso era al principio mucha información, pero era algo muy rico para actuar con ellos con el máximo criterio posible. Preservando siempre la esencia de este formato, y los clásicos que el público quiere ver, pero ayudados de la tecnología y la manera de producir de 2024.

¿Eras seguidor del formato?

No era férreo seguidor, ni superfán, como Canco o David, pero sí era un formato que me gustaba y divertía. Me parece extraordinario porque de los realities de aventura lo que me gusta es la aventura en sí, porque en algunos, en función del lugar donde se emita, hay una parte personal que también forma parte del contenido. Aquí no cabe, esto es 50 minutos de aventura pura y dura, con humor, trepidante y como espectador es lo que me interesa. No sé si tienen pareja o no. Nada más que lo que han vivido aquí.

Hubo veces que a algunos los quería tirar por un balcón. Decía: '¡No me puedo creer que estéis haciendo esto!' Miguel Ángel Muñoz

¿Qué parejas te han sorprendido, para bien y para mal?

Todos me han sorprendido para bien, para mal ninguno. Para mal no me gusta decir porque es peyorativo y hay que ponerse en la situación de cada uno. Aunque hubo veces que a algunos los quería tirar por un balcón. Decía: “¡No me puedo creer que estéis haciendo esto! ¡No me puedo creer que no lleguen hasta aquí!”. Yo me enfadaba, porque todos inevitablemente, no es que tengamos preferencias, pero cuando estás metido en la carrera quieres que suceda algo. Y aquí en Pekín Express siempre ocurre lo que menos te esperas. Cuando crees que alguien va como un tiro, de repente se cruza algo en el camino, se quedan sin gasolina, se paran, meten la pata, y cambia el rumbo por completo. Hay muchas anécdotas que es para matarlos, pero siempre desde el buen tono y la comedia para el espectador. Cada pareja es muy distinta, pero si tuviera que quedarme con alguien es con Ángel, la pareja de Gonzalo Miró, porque viene del mundo más lejano a esto. Él es bibliotecario y su trabajo es estar en una biblioteca mandando a callar. Quizá como nota más exótica y divertida me quedo sin duda con él, que además es un tipo extraordinario.

De cara a una segunda edición de Pekín Express, ¿a quién te gustaría ver participando?

Tengo una lista muy amplia. Y deseo que se haga una segunda edición porque me encantaría decirle a muchos amigos: “Chicos, vamos a hacer una segunda edición. Si os apetece decídmelo y digo a casting que os llamen por si después os cogen”. Como he vivido la experiencia, y para mí ha sido muy positivo, sé de muchos amigos que lo disfrutarían muchísimo.

Tras presentar Pekín Express, ¿te han llamado de cadenas generalistas para presentar otros formatos?

Sí, ha habido algunas propuestas encima de la mesa y algunas cosas que hemos estado cerca de hacerlo. Yo feliz de que lleguen propuestas y cosas diferentes que me puedan interesar. Este año está siendo muy bueno a nivel profesional: La Moderna, Pekín, cine, me voy ahora tres meses a rodar a México y estoy dirigiendo un documental del que muy pronto tendréis noticias. No me da la vida para mucho más.

¿Pero querrías seguir en esa faceta como presentador?

Quiero seguir pudiendo tomar las decisiones que me hagan feliz. Soy muy inquieto y me siento muy afortunado de llevar tantos años en la profesión, 31 años desde que hice El palomo cojo. Y este año, el poder hacer una serie, dos películas como actor, dirigir, y presentar Pekín... Es esto lo que me gustaría seguir haciendo, poder decidir los proyectos por lo que me interese a nivel personal y profesional. Y la parte personal de mi vida, desde hace bastantes años, le gana a lo profesional o lo que pueda pensar el que me ve. Y sin etiquetas, puedo ser presentador, actor, director...

Hay actores que han tenido reparos a la hora de saltar al entretenimiento por miedo a cerrarse puertas en la interpretación. ¿Temes que te pueda pasar algo así?

La experiencia te ayuda a entender que no puedes cambiar la mirada con la que te ve el de enfrente, sea un espectador, un director, una directora de casting, o el público en general. Lo importante es tener claro lo que quieres y cuáles son tus aptitudes y tu actitud ante lo que la vida te pone delante. Eso, por suerte, lo tengo claro desde hace años y soy mucho más libre a la hora de tomar mis decisiones, sin pensar si me viene bien o mal. Esto, Pekín, me ha venido extraordinario por la experiencia vital que he vivido. No me lo perdería por nada del mundo y lo repetiría cien veces más. No quiero tener que elegir si solo quiero interpretar o presentar. Si tengo la suerte, dentro de mi versatilidad, de hacer cosas diferentes, soy un absoluto afortunado.

Atresmedia se encuentra preparando la nueva edición de Traitors España. ¿Te gustaría presentarlo?

Traitors España ya se ha hecho con mi querido amigo Sergio Peris Mencheta, que no hay nadie mejor para haberlo conducido que él. Él y yo, junto a otras dos personas, llevamos veintipico años jugando juntos a Lobos [el juego de mesa Hombres lobo de Castronegro], que es del que surge este formato, organizando muchas partidas como maestros de ceremonias. Cuando salió lo de Traitors le dije: “¡Qué maravilla que estés haciendo esto!”. Me preguntó si quería participar y le dije: “Si voy es cuando no estés tú para presentarlo yo” [risas]. Me divertiría muchísimo, pero el testigo lo tiene Sergio y ojalá lo pueda compaginar con todos los proyectos que tiene, porque está estupendo recuperándose de su enfermedad. El papel de Sergio en Traitors fue extraordinario. Si no lo puede hacer él, levanto la mano para hacerlo yo.

Sí, la propuesta de presentar 'Next Level Chef' estuvo encima de la mesa (...) Me hubiera encantado Miguel Ángel Muñoz

Con toda tu experiencia en la cocina, y habiendo ganado MasterChef, ¿te llegó la propuesta de presentar Next Level Chef?

Sí, estuvo la propuesta encima de la mesa. No puedo decir nada más. De hecho, me sorprendió cuando salió la noticia de que yo presentaría este formato, que creo que será extraordinario. Me hubiera encantado, y me encantará siempre, trabajar con Shine Iberia, porque tengo muy buena relación con Macarena Rey, y también con Mediaset, con quien hice Al salir de clase y Vida loca.

¿Qué te parece el cambio que está dando Mediaset ahora?

Creo que están haciendo programas muy interesantes. A mí me gusta mucho la televisión donde prima la historia del formato más allá de las vivencias personales de quienes participan en ellos. Creo que están haciendo un trabajo bueno y ojalá tenga oportunidad de trabajar con ellos cuando toque.