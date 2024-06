Atresmedia se hace con los derechos de 'Traitors', que volverá con anónimos tras su edición con famosos en Max

Traitors tendrá una segunda edición en la televisión española, pero con importantes cambios respecto a la primera. El reality producido por Gestmusic (Banijay Iberia) no volverá a Max, donde se emitió hace un año, sino que dará el salto a Atresmedia, que ha comprado los derechos para producir una nueva temporada, informa 20 Minutos. Este no será el único cambio, pues según avanza el citado medio, la segunda edición de Traitors España no será con famosos, sino con anónimos, que próximamente serán seleccionados a través de un casting.

Traitors España es una aventura psicológica en la que la traición y el engaño son las reglas del juego. En un inquietante castillo se reúnen diferentes personas, cuyos perfiles, profesiones y personalidades están enfocadas para beneficiar el juego. Su misión es completar una serie de desafíos con el objetivo de ganar un botín de lingotes de plata.

Sin embargo, algunos de ellos son designados como traidores entre los fieles, y con ello, arranca un juego de mentiras, confabulaciones, traiciones y alianzas para llegar hasta el final. Los traidores tienen como objetivo asesinar, uno a uno, a todos los fieles. Los fieles, por su parte, deberán descubrir y desterrar a los traidores antes de que acaben con ellos.

La primera temporada de Traitors España tuvo como presentador a Sergio Peris-Mencheta y como concursantes a los siguientes 18 nombres: Cristina Cifuentes, Fernando Guillen-Cuervo, Abril Zamora, Adrián Pino, Anna Allen, Apolonia Lapiedra, Jaime Astrain, Jaime Nava, Joana Pastrana, Juan Sanguino, Julio Muñoz Gijón, Leo Margets, Paula Púa, Ray Zapata, Rubén Ochandiano, Sandra Escacena, Skone y Blanca Manchón. De hecho, el paso de Manchón por el programa resultó clave para que la deportista olímpica acabara fichando por Supervivientes 2024.

Max (entonces aún HBO Max) estrenó el formato en febrero de 2023 avalado por su éxito internacional. De hecho, la versión española recibió multitud de elogios en redes sociales por su novedoso planteamiento dentro de los realities de convivencia. Sin embargo, aquellos elogios no se tradujeron en una renovación por parte de la plataforma de streaming, así que ahora, casi un año y medio después, Atresmedia ha dado el paso y se ha hecho con el formato para producir una edición con anónimos.