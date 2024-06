El Parlamento de Letonia rechaza una iniciativa ciudadana para que el país abandone Eurovisión por ser “obsceno”

El Parlamento de Letonia ha rechazado una iniciativa ciudadana que pedía la retirada del país báltico de Eurovisión. Su autor, Kristaps Bogdanovičs, reunió 11.300 firmas en la plataforma Manabalss (una versión local de Change.org) solo una semana después de que acabara la pasada edición del festival, por lo que consiguió que su propuesta fuese debatida por los diputados letones, que ahora la han rechazado.

La votación celebrada en la Saeima, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo de Letonia, se ha saldado con 32 votos a favor de la iniciativa, 24 en contra y 31 abstenciones, según informa el medio letón TVNet. Por tanto, no ha logrado la mayoría necesaria para seguir adelante, por lo que Letonia participará en Eurovisión 2025 salvo giro inesperado de los acontecimientos.

El autor de la iniciativa tacha Eurovisión de “obsceno”

Bogdanovičs reunió firmas para que Letonia abandone Eurovisión porque duda que el festival “contribuya significativamente a la imagen y reputación” de su país. Además, cree que quienes participan en el certamen “tienden a comportarse de forma obscena”, y considera que el gobierno letón “debería invertir mejor sus ya problemáticos fondos públicos” en financiar a los deportistas letones. “Es inaceptable que la Federación de Biatlón tenga que recoger donativos para el Campeonato del Mundo, que es sin duda más importante que Eurovisión”, dijo hace un mes en BNN News.

Sin embargo, la mayoría del Parlamento de Letonia no ha comprado sus argumentos. La directora del Departamento de Programación de la Televisión Letona (LTV), Jana Semjonova, por ejemplo, defendió durante el debate que no es correcto enfrentar a música y deportes. Además, aunque admitió que los candidatos letones no han obtenido buenos resultados en las últimas ediciones (hasta este año, llevaba seis seguidas sin clasificarse para la final), recordó que los deportistas también reciben ayuda de las instituciones cuando sus resultados no son tan buenos como les gustaría.

Aun así, los partidos más conservados sí apoyaron la propuesta. Fue el caso, por ejemplo, del diputado Edmunds Zivtiņš (LPV - Letonia Primero), que señaló que el público está descontento con la calidad del evento y la propaganda que, a su juicio, se puede ver allí. En la misma línea habló el ex ministro de Cultura, Nauris Puntulis (NA - Alianza Nacional), que afirmó que Eurovisión ha dejado de ser un concurso de canciones, porque su valor musical y artístico “no es muy alto”. De hecho, para el diputado no sería una gran pérdida que Letonia no participara en Eurovisión durante unos años.

Letonia y sus últimos resultados en Eurovisión

Sin embargo, todo apunta a que sí participará en la edición de 2025. De hacerlo, intentará mejorar su rendimiento de las últimas ediciones. El pasado mayo terminó en 16ª posición con Dons y la canción Hollow, pero hasta entonces solo se había clasificado para la final en dos de sus últimas 14 participaciones.

El debut de Letonia en el festival se remonta al año 2000, y su única victoria, a 2002 con Marie N y su tema I Wanna, que se impuso, entre otros, al Europe's living a celebration de Rosa López. Desde entonces, el país báltico ha alcanzado el top 10 en otras dos ocasiones: 2005 (5ª) y 2015 (6ª).