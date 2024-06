Mercedes Milá contó en Cuatro que habla con su marido fallecido: “Le he encargado que ayude a Pedro Sánchez”

Mercedes Milá fue protagonista este lunes 24 de junio en televisión por su paso por 100% Únicos, el programa de Guillermo Fesser en Cuatro. Una visita en la que habló de asuntos profesionales y también personales como la muerte del que fuera su marido, el productor José Sámano, y cómo sigue comunicándose con él en la actualidad.

Preguntada por uno de sus jóvenes entrevistadores, la periodista desveló que “hablo con muchos muertos porque me ayudan mucho” y que la última vez que se había comunicado con el que fue su pareja había sido “esta mañana”: “A mi marido lo tengo encargado de que ayude a Pedro Sánchez, fíjate”, comentó.

En ese sentido, Milá reflexionó que tanto él como otros familiares y amigos fallecidos “son como mis ángeles” y que “nadie me quita de la cabeza que eso es una comunicación real. Me puede venir un científico o un psiquiatra, que es mi cabeza y yo tengo esa comunicación”.

“GH es el programa más bonito que se puede hacer”

Entrando en terreno televisivo, la presentadora habló de sus inicios en televisión y su éxito con Gran Hermano, “el programa más bonito que se puede hacer en el mundo” como lo definió ella misma.

Un formato en el que, pese a haberlo presentado, no participaría: “Para ser concursante de GH hay que ser muy valiente y muy generoso. Si no tienes esas dos características no puedes entrar, porque te están siguiendo las cámaras todo el día”, argumentó.