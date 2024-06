A Pablo Motos se le “fue 'El Hormiguero' de las manos” con Leticia Sabater: “¿Eres consciente de que esto se emite?”

La entrega de El Hormiguero de este lunes, 24 de junio, fue una de las más insólitas de su historia. Si la invitación de Leticia Sabater al programa ya sorprendió al público de Antena 3, más aún lo hizo con su presencia en un plató en el que bailó, se tiró al suelo, se subió a la mesa, dio un pico a Pablo Motos y hasta le “azotó”.

Tras su sugerente coreografía inicial - que en algo pudo recordar a la imitación que hizo de Aitana en Tu cara me suena- se sentó en la mesa y lanzó una pulla a los directivos: “Estoy muy contenta y todo gracias al público que hay aquí porque siempre les ha costado más a las cadenas de televisión confiar en mí que al público, que han estado en las buenas a las malas, y lleva 40 años detrás mío”.

Motos empezó preguntándole por su reinvención, pasando de ser la “reina de los programas infantiles” a cantante, algo que ella explicó sin pudor: “Vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles y me jugué el dinero que había ganado para hacer lo que siempre me ha apetecido. Siempre he querido ser Raffaella Carrà, ser una showoman, entretener y hacer feliz a la gente”.

Seguidamente, volvía a dirigirse al público para hacer alusión a todos sus años conduciendo formatos infantiles: “¡Que levante la mano quién no se ha criado en mis pechos!”. Sonó una canción suya, se subió a la mesa y le pidieron que bajara porque no era segura para las hormigas. “He visto mi vida pasar” comentaron Trancas y Barrancas escondidos bajo el mueble.

También habló de los mensajes más profundos de temas suyos como 'Titi cómeme el toto' o 'Papá Noel lléname el tanque', señalando que no hay componente sexual. Algo que Motos dudó al ver el sensual videoclip y ella, al verlo en pantalla respondía: “Me estoy poniendo muy caliente, no sigas porque de verdad...”

El presentador no salía de su asombro, sin saber bien cómo reaccionar ante tales respuestas. Una situación que se agravó al preguntarle por la razón de operarse el himen: “Yo tenía un problema, que no me entraban cuando eran muy grandes. Yo ya he dejado a varios por tenerla muy grande. Tuve que ir ahí porque si un tío me encanta no puedes porque te destroza. Ahora todos los artefactos viriles me caben”, sentenció.

A lo que Motos respondió: “De todas las respuestas que me ibas a dar, la que menos esperaba era esta”. Ella se reía, animaba al público, continuaba explicándose y el presentador acababa concluyendo: “Tengo la sospecha de que el programa se me ha ido de las manos. ¿Eres consciente de que esto se emite no?”, a lo que Sabater respondía afirmativamente y normalizando el momento: “También soy consciente de que el sexo es normal, chico, Adán y Eva lo hicieron y nosotros les seguimos”.

Tras ello, hubo un único momento en el que ella se calmó, cuando habló de su dura infancia: “Nací muy poco agraciada (...) y en el colegio me han insultado mucho, he sufrido mucho hasta los 13 años. Día tras día, es muy doloroso”.

Finalmente, Motos la despedía asegurando que había “sido un placer tenerte un ratito en el programa” y ella agradecía la invitación.