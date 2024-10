Así marchan 'La Moderna', 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en audiencias tras su primer mes juntas en la tarde de La 1

Valle Salvaje se estrenó el pasado 18 de septiembre en el prime time de La 1, pero no fue hasta el día siguiente cuando dio el salto a la tarde, la franja para la que fue concebida. Por tanto, la cadena pública lleva justo un mes emitiendo cada tarde, de lunes a viernes, tres series diarias de época. Y además una detrás de otra, y en este orden: La Moderna (16:30 horas), La Promesa (17:30h) y la ya mencionada Valle Salvaje (18:30h).

Aunque inusual, no se trata de una estrategia inédita en La 1. Durante la primera mitad de 2019 llegó a emitir de seguido Servir y Proteger, Acacias 38 y Derecho a soñar, y durante los primeros meses de 2021 hizo lo mismo con las dos primeras y Dos vidas, por citar dos de los casos más recientes. Ahora es otro tridente de seriales el que ocupa la parte central de la tarde del canal. Nada menos que tres horas, un octava parte del día. De ahí que el bloque que forman sea tan importante en el rendimiento diario, semanal y mensual del primer canal de TVE.

En un mundo ideal para La 1, las tres series funcionarían como eslabones que se ayudan entre sí, pero vamos a ver a partir de los datos de audiencia del último mes que esto no es así. Que el público no ve de seguido La Moderna, La Promesa y Valle Salvaje pese a las similitudes que existen entre ellas, sino que las considera entes independientes que, como tales, consume o no según sus gustos y sus posibilidades. Por eso las tres están ofreciendo unas cifras tan diferentes entre sí, como pasamos a analizar a partir de los datos diarios que publica Kantar Media.

Las audiencias de 'La Moderna'

La Moderna va camino de cumplir su primer año de vida en La 1. La ficción, ambientada en los años 30 del siglo XX, vio la luz en septiembre de 2023 como consecuencia del éxito de La Promesa. La cadena pública necesitaba otra serie que acompañara a su gran acierto del año, pero sobre todo, comprobar si detrás de él había un renovado deseo del público por ver seriales de época.

Un año después, la conclusión es que La Moderna no se ha acercado a los datos de La Promesa pese a 'robarle' su horario original. De hecho, solo ha alcanzado el 10% de cuota en muy contadas ocasiones dentro de los más de 250 capítulos que acumula a sus espaldas. Ni siquiera lo hizo hace un mes (aunque cerca estuvo) cuando dijo adiós a su pareja estrella para acometer una revolución en sus tramas y dar paso al comienzo de su tercera temporada, que estrenó el 23 de septiembre coincidiendo con el inicio de la primera semana completa de Valle Salvaje.

Desde ese día, La Moderna ha promediado 8.7% de cuota por semana (hasta el jueves 17), que es cerca de un punto menos de lo que ha promediado La 1 en el mismo periodo de lunes a viernes. Más lejos se queda de la oferta líder de la sobremesa, Sueños de libertad (Antena 3), que es la serie diaria más vista de la televisión nacional (promedia alrededor de un 13% de share y 1.1 millones de espectadores entre las 15:50 y las 17:00 horas), y con la que compite en su última media hora.

Audiencias por semana de 'La Moderna' desde el estreno de 'Valle Salvaje':

1ª semana (23-27 sep): 8.5% y 707.000

2ª semana (30 sept-4 oct): 9% y 746.000

3ª semana (7-11 oct): 8.7% y 741.000

4ª semana (14-17 oct): 8.7% y 735.000 (hasta el jueves 17)

MEDIA SEMANAL: 8.7% y 732.000

Las audiencias de 'La Promesa'

Como La Moderna y Valle Salvaje están separadas por una serie, la llegada de la segunda no ha alterado las cifras de la primera. Esa serie es La Promesa, que al emitirse entre ambas podría verse condicionada por los datos de las dos. Pero nada más lejos de la realidad. El serial más veterano de los tres (cumplirá dos años en enero) es también el más exitoso. Y además, de manera holgada.

A diferencia de sus compañeras de cadena, La Promesa sí forma parte del selecto grupo de ofertas diarias de La 1 que supera regularmente el doble dígito de cuota (el resto son La hora de La 1, Aquí la Tierra, los Telediarios y La Revuelta), lo que sin duda la sitúa en una posición privilegiada. La ficción, ambientada en la segunda década del siglo XX, ha promediado un 12.6% en las últimas cuatro semanas (hasta el jueves 17), unos tres puntos más que La 1 de lunes a viernes en dicho tiempo. Por tanto, su nuevo rol de telonera de Valle Salvaje no le ha perjudicado.

De hecho, La Promesa sigue conviviendo tan tranquilla con TardeAR (Telecinco) e Y ahora Sonsoles (Antena 3). Y también demostrando que lo que emita La 1 antes y después de cada capítulo no va con ella. Tras más de 400 episodios en su haber, la serie ha construido una legión de seguidores a su alrededor que la garantizan un largo futuro por delante, el objetivo máximo de esta clase de producciones. Además, acaba de dar el salto a Netflix, por lo que esa base de fans debería crecer fuera de nuestras fronteras.

Audiencias de 'La Promesa' desde el estreno de 'Valle Salvaje':

1ª semana (23-27 sep): 12.5% y 908.000

2ª semana (30 sept-4 oct): 12.7% y 931.000

3ª semana (7-11 oct): 12.6% y 968.000

4ª semana (14-17 oct): 12.5% y 945.000 (hasta el jueves 17)

MEDIA SEMANAL: 12.6% y 938.000

Las audiencias de 'Valle Salvaje'

El tema de Netflix es interesante porque antes de saberse que acogería a La Promesa en su catálogo, la plataforma de streaming y TVE firmaron un acuerdo pionero para convertir Valle Salvaje en “la primera serie diaria global” en países de habla hispana. “Es la mayor apuesta para una serie diaria jamás realizada en este país, con unos valores de producción propios de una serie de prime time”, dijeron los responsables de tal acuerdo sobre el más reciente serial de La 1.

Esta alianza hará que Valle Salvaje se pueda ver próximamente en Netflix, donde tratará de saborear el éxito que por ahora no está encontrando en La 1, su primera y principal ventana de emisión. La serie, ambientada en la segunda mitad del siglo XVIII, debutó el miércoles 18 de septiembre liderando un discreto prime time (9.1% de cuota y 771.000 espectadores). El jueves (8.4% y 587.000; 7.3% y 555.000) y el viernes (8.3% y 544.000; 7.4% y 505.000) emitió dos capítulos seguidos en la tarde para, a partir del lunes 23 de dicho mes, ofrecer uno por día entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Si contamos entre ese lunes y el jueves 17 de octubre, la nueva serie diaria de La 1 ha promediado un 7.1% de cuota y 496.000 espectadores por semana. Este dato la sitúa cerca de tres puntos por debajo de la media semanal del canal en ese periodo. También hace de ella la ficción menos vista de las tres analizadas y una de las ofertas menos competitivas que la pública tiene de lunes a viernes.

El balance es doloroso, a ojos de La 1, por la gran apuesta que ha hecho por ella y por el bajón que experimenta su curva tras el pico que alcanza con La Promesa, para la que sigue sin encontrar un relevo diario a su altura. El consuelo que le queda a Valle Salvaje (al margen del ya comentado de Netflix) es el mismo al que se agarra TVE: que apenas lleva 25 capítulos en emisión. Una cifra que parece alta, pero que no lo es cuando hablamos de series diarias, pues éstas suelen labrar su éxito a base de paciencia.

El tamaño de la apuesta y los capítulos ya grabados garantizan, a priori, que La 1 vaya a tener esa paciencia. Eso sí, Valle Salvaje debe dar síntomas de mejora en su franja (en la que coincide con TardeAR y Y ahora Sonsoles) para alargarla lo máximo posible en el tiempo. No lo tendrá fácil, pues por desgracia para ella, viene de firmar su peor semana hasta la fecha en audiencias.

Audiencia por semanas de 'Valle Salvaje':

1ª semana (23-27 sep): 7.5% y 500.000

2ª semana (30 sept-4 oct): 7.3% y 493.000

3ª semana (7-11 oct): 7.2% y 515.000

4ª semana (14-17 oct): 6.6% y 474.000 (hasta el jueves 17)