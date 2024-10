Adriana Torrebejano y Rubén Cortada se entregan al universo Megan Maxwell: “Es un reto enfrentarse a tanto sexo en una serie”

Atresplayer estrena este domingo 20 de octubre ¿A qué estás esperando?, su adaptación del universo literario de Megan Maxwell con Adriana Torrebejano y Rubén Cortada. Una serie que dará el salto a Antena 3 tras su lanzamiento en la plataforma y que para sus actores ha supuesto un desafío especial por el peso que lo erótico tiene en la historia.

Así lo afirman en una entrevista a verTele, donde abordan de manera sincera todo lo relativo a las secuencias sexuales de esta comedia erótico-romántica: “Que hubiera tanta cantidad de escenas íntimas me hizo pensar detenidamente si hacerlo o no a nivel personal”, comenta Torrebejano, mientras Cortada asegura que “me supone un reto enfrentarme a tanto sexo en una serie”.

En la charla se pone de relevancia la coordinación de intimidad, figura clave en los rodajes actuales cuando se graban escenas de sexo: “Esta serie sería una tortura hacerla sin coordinación de intimidad”, afirma la actriz, que confiesa que de no haberse introducido esta novedad en los sets “a lo mejor no hubiese estado en el proyecto”. “Pensé que se perdería la frescura, pero me pareció un acierto. Se establecen unos límites que son cómodos para todos los involucrados”, aporta el actor.

Además, ambos comentan que “esta serie es un reflejo bastante real de la vida” y abordan la “presión” que supone llevar a la pantalla un fenómeno así. “Los lectores van a ver las cosas que quieren ver. Están entrelazadas las dos novelas de una forma magistral”, promete Torrebejano.