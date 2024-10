'¿A qué estás esperando?', la '50 sombras' de Atresmedia que busca replicar su éxito literario con (mucho) sexo y chiste

Si una piensa en los universos cinematográficos de 50 sombras de Grey y las comedias españolas que arrasan en taquilla con Santiago Segura como máximo exponente, posiblemente encuentre pocos elementos comunes más allá de sus altas recaudaciones. Dos mundos a priori alejados que convergen en ¿A qué estás esperando?, la primera adaptación del fenómeno literario de Megan Maxwell que llega este domingo 20 de octubre en formato serie a Atresplayer como paso previo a su estreno en el prime time de Antena 3.

Para quien esté poco familiarizado con el género erótico-romántico, la nueva ficción de Atresmedia adapta en ocho episodios Tampoco te pido tanto y ¿A qué estás esperando?, las dos novelas de la misma saga de una escritora española que ha vendido más de cinco millones de libros alrededor de todo el mundo. Y lo hace de la mano de Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, los protagonistas de un proyecto que apuesta por ingredientes de 'taquillazo' made in Spain para intentar trasladar su gran éxito en el mundo literario al televisivo.

Esta es la primera historia que llega a las pantallas de Megan Maxwell, una autora especializada en género romántico que comenzó su auge en plena explosión del fenómeno '50 sombras' y que ya prepara también el salto al cine de su saga más popular, Pídeme lo que quieras, de la mano de RTVE. Una influencia que está presente en este producto audiovisual, dejando claro en los dos primeros minutos de su capítulo 1 que el sexo es su motor.

Así las cosas, y basándonos únicamente en ese primer episodio -el único al que ha tenido acceso verTele antes de su estreno-, podemos decir que ¿A qué estás esperando? es una ficción alejada de las series 'premium' de Atresplayer pero consecuente con el sello de Atresmedia en lo que a comedias se refiere. Un producto sin altas pretensiones que no busca dar prestigio a la marca, pero que sí cumplirá con las expectativas de las lectoras que fantaseaban con ver cobrar vida a los personajes en el momento en el que se sumergieron en este universo.

Una serie con esencia 'taquillera' y acorde a su propósito

¿A qué estás esperando? se centra en Can (Cortada) -un comandante aéreo de ascendencia turca- y Sonia (Torrebejano) -una madre soltera con una empresa de catering-, que se conocen por accidente en una cena organizada por sus padres en la que él iba a ser emparejado con una de sus hermanas. Lo que en ese momento desconocen es que tienen mucho en común, pues ambos disfrutan del sexo en clubs privados donde se realizan encuentros sin ataduras. En paralelo, la serie también muestra la relación de Daryl y Carol, compañeros de aerolínea que ponen su vida del revés tras tomar la decisión de pasar por el altar.

Este es el punto de partida de la historia, que serviría a su vez como resumen de un primer capítulo puramente introductorio de este universo. Un episodio que si lo asemejamos a otras adaptaciones de novelas de su mismo género estaría más cercano en tono a Valeria que a 50 sombras, pero con escenas de sexo relativamente explícitas y predominantes de las que abusaba más la taquillera saga de películas de Jamie Dornan y Dakota Johnson que la ficción de Netflix.

Dejando a un lado el proceso de adaptación, que siempre implica decisiones polémicas para los lectores más acérrimos y que en este caso sus protagonistas aseguran que “hay cambios” pero que la combinación de las dos novelas es “magistral”, lo cierto es que como producto audiovisual es consecuente con su objetivo y concepción. Porque adaptando un fenómeno literario esencialmente comercial dirigido a un público muy concreto, la serie es lo que es.

Frente a otras producciones del sello Series Atresmedia que lo que buscan es aportar al prestigio de la marca con buenas críticas y premios, ¿A qué estás esperando? juega a otra cosa sin ningún tipo de pudor. Y hace bien en no tenerlo, claro. Esta es una ficción producida por Buendía Estudios Canarias y Diagonal TV para el prime time de Antena 3, como se anunció en un inicio. Y siendo así, no sorprende que apueste por las fórmulas de las comedias irreverentes que arrasan en taquilla entre el público generalista y que en sus pases televisivos también tienden a registrar datos destacados en audiencias.

Además, al venir de un fenómeno literario asegura un volumen de público inicial relativamente alto, por lo que la estrategia de lanzamiento previo en Atresplayer puede permitir al grupo beneficiarse en forma de nuevos suscriptores de aquellos lectores fieles de Megan Maxwell ansiosos por ver el resultado de su primera adaptación televisiva sin tener que esperarse a que llegue al abierto.

Lo que funciona y lo que no en '¿A qué estás esperando?'

Si algo queda claro al ver los primeros minutos de ¿A qué estás esperando? es el peso que tiene el sexo en la historia de sus cuatro protagonistas, especialmente en la de la pareja compuesta por Rubén Cortada y Adriana Torrebejano que se antoja como la que va a acaparar la mayor parte del foco.

Esa cantidad de escenas de contenido erótico, que se repiten al cierre del episodio y que son más abundantes de lo que es habitual en cualquier serie de ficción, es el punto diferencial de una comedia que incluye también su dosis de drama familiar y sus situaciones de historia romántica al uso. Lo que está por ver es si con el paso de los capítulos no se convierte en un recurso 'gratuito' más en busca de morbo que de sostener su coherencia narrativa.

En lo que respecta al resto de ingredientes de la serie, y como ya comentábamos, lo más llamativo es ese tono de comedia irreverente que no está tan pronunciado en otras comedias de corte romántico y que busca la carcajada. Algo que se refuerza de manera constante con subrayados sonoros en cada gag o chiste y que puede funcionar en un entorno de visionado común como una sala de cine, pero no tanto en un consumo particular.

En ese sentido, y centrándonos en las interpretaciones, ese intento de refuerzo de las situaciones cómicas se evidencia en la caricaturización de personajes como los de las hermanas de Sonia y Can, a las que dan vida Aria Bedmar, Alba Planas y María de Nati; y en las expresiones y gestos de un Rubén Cortada que resultan un tanto impostadas y poco naturales. Más cómoda en la comedia se muestra Adriana Torrebejano, que se defiende con soltura y espontaneidad en este género, y cuya dupla con la pequeña Noa Álvarez en el papel de Ibiza aporta frescura.

Esa relación entre madre e hija es de lo que mejor fluye en un primer capítulo que goza de un buen ritmo y que va al grano, dejando en un plano más secundario a los personajes de Daryl (Francisco Ortiz) y Carol (Eva Ugarte) que presumiblemente pasarán a la acción más adelante. Todo, en un “Madrid” de fantasía que pese a destacarse como el lugar en el que está ambientada la historia, es más un universo de fábula que no representa a la ciudad real que podemos conocer los que vivimos en ella sino a un lugar impersonal y universal, sin ser algo esencialmente negativo.

En definitiva, y como mencionábamos en líneas superiores, ¿A qué estas esperando? es una serie que gustará a aquellos que se hayan sumergido antes en su universo literario y también a los espectadores habituales de género romántico que busquen una historia que les entretenga y distraiga por una hora. Está por ver si eso es suficiente para replicar el fenómeno y conseguir lo que pocas ficciones actuales están logrando: volver a enamorar al público en la televisión en abierto.