'Gran Hermano' expulsó a su mueble “tocador” y anunció un “notición” que nunca llegó

La séptima gala de Gran Hermano 2024 desveló al cuarto expulsado de la edición: Silvia Rolek. La que fuera ya desterrada por no mantener el secreto con su hermana, en la primera etapa del reality, ahora sí salía para no volver a la casa de Guadalix.

Además, los concursantes volvieron a votar para diseñar una nueva lista de nominados, que quedó formada por Vanessa, Javier, Lucía y Daniela.

Todo ello en una noche en la que el programa anunció un “notición” que iba a hacer las delicias de los deseos “clásicos” de la audiencia, pero finalmente no lo dio.

Silvia, la cuarta expulsada de la edición

Edi, Silvia y Nerea eran los nominados que quedaban, tras las salvaciones anteriores. Antes de acudir a la sala de expulsiones, el programa mostró los porcentajes ciegos: 52%, 34% y 14%.

Los tres se despidieron de su “pareja” en la casa, antes de marcharse. Nerea de Luis entre besos y abrazos, Silvia de Lucía con palabras de ánimo y Edi de Violeta, entre las lágrimas de la joven.

Jorge Javier preguntaba al gallego si la esperaría fuera: “Sí, no sabemos cómo será nuestra nueva realidad, yo tengo unas responsabilidades, vivimos en sitios diferentes y tendremos que tener una conversación sincera. Pero por hablar y por esperar no se pierde nada”.

Edi, Nerea y Silvia se sentaban en la sala de expulsiones y Jorge Javier desvelaba quién era el primer salvado del trío: “La audiencia ha decidido que debe continuar Nerea”. Ella lo celebraba, igual que Luis que estaba viendo el momento desde el confesionario.

Minutos después, el presentador sentenciaba lo que ninguno quería escuchar: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Silvia”. Ambos quedaban sorprendidos.

Mientras el gallego agradecía “el subidón”, la expulsada confesaba su asombro: “Me ha sorprendido la decision, pero también sentía una tranquilidad porque ya podía estar contenta con mi paso. Voy a ver a los míos”.

Silvia se marchó a plató y Edi se quedó solo en la sala. Seguidamente entraba Violeta para felicitarle y explicar lo que sentía por él: “Ilusión, aprecio, cariño, me gusta mucho”. A lo que él añadía: “Yo siento muchísimo cariño, es una niña que irradia felicidad, es muy buena niña, está todo el día sonriendo. Seamos o no seamos siempre va a estar el uno para el otro”.

Elsa, a Silvia en plató: “Solo se te veía maquillándote”

Silvia entró a plató y saludó a su familia, pero no a sus ex compañeras. La propia Elsa opinó que estaba fuera porque no había “aportado mucho. No se ha abierto y lo único que se veía de ti y tu hermana es que os maquillábais”.

Una argumento con el que la expulsada no estaba de acuerdo: “Yo sí pienso que he aportado, que he vivido la experiencia pero no es fácil”.

Jorge Javier también abroncó a la expulsada en la misma línea que Elsa: “Demasiado tocador, poco Gran Hermano”.

La nueva lista de nominados de la semana

Ruvens y Óscar ganaron la prueba de la inmunidad, y entre los dos decidieron que fuera el segundo quién se quedara con el privilegio.

Tras ello, les informaron de que les daban la oportunidad de nominar a alguien de forma directa, pero en contraprestación, esa persona también se añadiría a la lista negra. El más rápido en hacerlo fue Jorge, que nominó a Vanessa.

El resto se repartieron la posibilidad de nominar a la cara o en el confesionario. Tras los votos, la lista quedó formada por Vanessa, Javier, Daniela y Jorge.

Hasta que el programa permitió a Ruvens que quitara a uno de los afectados y metiera a otro. Algo que el concursante aceptó y sacó a Jorge para meter a Lucía. Por lo que la lista de nominados definitiva es Vanessa, Javier, Lucía y Daniela.