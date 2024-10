Una invitada de 'El diario de Jorge' abandona enfadada el plató y acusa al programa de “encerrona”: “Me quiero ir”

El diario de Jorge ha vuelto a vivir este miércoles una tarde de lo más bronca, con el reencuentro en el plató de Telecinco de dos examigas que no se veían tres años. Una de ellas, que no sabía por qué había sido citada por el programa de Jorge Javier Vázquez, acabó abandonando el estudio muy enfadada, asegurando ser víctima de un engaño.

“Estoy flipando, esto a mi no me... Yo llevo años sin hablarme contigo”, aseguró descolocada Pepa después de que Sara aprovechase la ocasión para echarle en cara ante las cámaras rencillas del pasado.

“Vaya encerrona fea”

“Jorge, yo no voy a aguantar esto. Que me traigan a la tele a insultarme y a decir cosas que me duelen, si me lo permites me quiero ir de aquí, lo estoy pasando fatal”, decía la invitada, que acabó zanjando la situación pidiendo marcharse del plató. “Yo no he venido a esto. Me dijeron que no tenía nada que ver con esto y no quiero Jorge de verdad. Me voy”, explicó.

“Si sé que es esta persona no vengo. (...) Jorge de verdad me quiero ir de aquí, estoy pasando un mal rato y no quiero esto con la edad que yo tengo y que venga una niñilla a insultarme, me quiero ir si no te importa. Me creía que venía a algo bonito, relacionado con los animales, a esto no. Esto no, vaya encerrona fea”, sentenció abandonando el plató y dejando sola a su examiga con el presentador.