Arturo Valls estrena 'Mask Singer 4' preocupado por su horario: “Es difícil ver un programa que empieza tan tarde”

Vuelven los disfraces, la música, las pistas, las teorías y el famoso “¡quítatela!” que ya es uno de los cánticos más emblemáticos de nuestra televisión. Antena 3 estrena este miércoles 16 de octubre la cuarta edición de Mask Singer, el formato revelación de la pandemia que regresa a la parrilla más de un año después de su última entrega, de nuevo con Arturo Valls como maestro de ceremonias y con Alaska y Ana Milán uniéndose al equipo de investigadores en el que permanecen un año más Los Javis.

El presentador, que se atreve a describir esta cuarta temporada como “la mejor”, promete a los espectadores que debajo de las máscaras se seguirán escondiendo famosos de los “que te dejan el culo torcido”. “Dices: '¿Pero cómo puede estar esta persona aquí a mi lado?'. Este año hay una en concreto que yo no daba crédito”, asegura, sin dar más detalles sobre este misterioso personaje y prometiendo no saber nunca quienes son los concursantes hasta el momento del desenmascaramiento.

“Me suelo sorprender con todos hasta el punto de que a veces se quitan la máscara y no se ni quién son”, reconoce, recordando entre risas su mítica confusión con La Toya Jackson, a quien se refirió nada más verla como Janet Jackson. Valls señala además que, tras dos ediciones consecutivas elevando el nivel de dificultad de las pistas sobre las diferentes máscaras, “creo que sí que se ha encontrado en esta cuarta edición esa línea tan fina”, refiriéndose al “complicado equilibrio” entre que “los personajes no sean imposibles de adivinar y que tampoco sea excesivamente fácil”.

Lo que sí manifiesta el presentador es su preocupación por el inédito contexto televisivo en el que Antena 3 pondrá de largo la nueva edición de Mask Singer: una programación en la que “se apuesta por alargar el access y al prime time habría que llamarlo late night ya directamente”, como él mismo explica. Valls hace alusión así a las consecuencias que está teniendo el duelo televisivo entre Broncano y Motos, con un retraso en el horario del contenido principal de la noche de Antena 3 que, tal y como analizamos en este otro artículo, está dando sentencia de muerte al prime time.

“No te creas que me gusta mucho, porque hay programas como este, sobre todo, que los tienes que ver en el momento de la emisión”, empieza apuntando el valenciano, que cree “se hace muy complicado para el espectador ver un programa que empieza tan tarde”. Sin ir más lejos, en este frenético arranque de temporada, Antena 3 ha llegado a retrasar el inicio de algunos de sus programas de 'horario estelar', provocando incluso las quejas de presentadores como López y Leal, que veían que su lucha 'contra el canal' llegaba a empezar cerca de las 23:30 de la noche a pesar de haber sido anunciada para 45 minutos antes en la parrilla.

“No sé qué solución tiene esto”, admite el showman, que, eso sí, celebra el enfrentamiento televisivo que mantienen La Revuelta y El Hormiguero: “Que haya esa rivalidad es muy sano para los propios programas, porque siempre hacen que estén en continua mejora”, reflexiona, aplaudiendo el éxito de Broncano y su equipo. “Me parece positivo que los programadores, productores y jefes de cadena entiendan que hay otra manera de hacer tele y de hacer comedia que funciona”, afirma Arturo Valls, que propone “dejar un poco de lado ya a la famosa señora de Cuenca”.

Finalmente, Valls habla de sus proyectos más allá de Antena 3, casa con la que sigue teniendo “la mejor relación” pese a no tener ya ningún contrato de cadena en firme. “Durante muchos años he tenido esa seguridad y ahora estoy disfrutando de la libertad. O sea, que ahora mismo estoy muy contento de poder hacer cosas fuera”, dice. No obstante, entre esas “cosa fuera” no estará el regreso de Caiga quien caiga en Telecinco. Según Valls, Mediaset le ofreció presentarlo pero “dada mi relación con Antena 3 no pudo ser”.

¿Cómo definirías esta cuarta edición de Mask Singer?

Seré directo: como la mejor [risas]. Está feo que yo lo diga, pero esa es la sensación que tuvimos. O eso creo recordar... [Risas]. Porque hace ya un año que lo grabamos. Pero vamos, tengo esa sensación por todas las novedades que traemos. Siempre tiendes a ofrecerle algo más al espectador cuando haces una edición más de un formato, pues aquí lo veremos en las músicas, en las coreografías, en las máscaras, en los acabados... Luego 'el delatador' ha generado momentos muy divertidos, muy televisivos, y el pique de los investigadores ha ido a más para ver cuál de ellos es el que se lleva los prismáticos de oro, cuál es el que adivina más máscaras. Ana Milán y Alaska, como novedades, han entrado en esa batalla jugándolo increíble y dando mucha guerra a Los Javis. Otra cosa que me parece un gran acierto es que, en cada programa, vamos a seguir con dos desenmascaramientos, o sea que en cada programa descubrimos dos máscaras y eso, que es el éxtasis y el clímax del formato, en este caso lo tendremos por partida doble y está fenomenal.

¿Qué novedades presentará la mecánica de esta nueva entrega?

Es básicamente la misma. Se desenmascaran a dos personajes por programa, va a haber duetos de las máscaras con cantantes famosos, que es muy divertido de ver... Pero la esencia es la misma.

¿Qué tal han encajado Ana Milán y Alaska en el equipo de investigadores? ¿Qué dirías que aportan respecto a sus antecesores?

Sobre todo, aportan la experiencia de haber sido máscaras ellas mismas. Las dos tienen otro punto de vista porque han estado ahí dentro viviéndolo. Entonces, ven cosas del lenguaje corporal, de la manera de mover las máscaras... En todo eso tenían experiencia y se acoplaron de forma increíble al equipo. También se han dado cuenta de la dificultad que tiene elaborar esas teorías para intentar descubrir las máscaras. Parece fácil, pero yo flipo muchas veces en cómo se manejan con las pistas para dar con el personaje famoso.

En cuanto a los famosos debajo de las máscaras, ¿se variará más el perfil de los participantes respecto a ediciones anteriores?

Guau, pues qué te digo... Yo creo que siempre hay dos o tres que te dejan con el culo torcido. Dices: “¿Pero cómo puede estar esta persona aquí a mi lado?”. Hay una en concreto que yo no daba crédito. De esas cosas que de pequeño he sido superfán y que son iconos internacionales y, de repente, los tienes ahí al lado y es como muy sorprendente. Yo sí que creo que hay un poco de todo.

¿Has adivinado esta vez la identidad de algún famoso antes de que se quitara la máscara?

Me suelo sorprender con todos hasta el punto de que a veces se quitan la máscara y no se ni quién son. A veces me he equivocado porque en ese momento es la primera vez que les veo. Esto ya lo he contado alguna vez. Me pasó con La Toya Jackson, que yo dije: “¡Janet Jackson!”. Y ella, por lo bajini, me dijo: “I'm La Toya, imbécil” [risas]. Bueno, lo de imbécil lo pongo yo, pero como que estaba en el subtexto. Yo hasta el último segundo no sé nada. ¿Adivinarlos? Pues hombre, son intuiciones muy genéricas porque yo estoy a otras cosas, estoy presentando, viendo por dónde sale, por dónde entran, qué va después, el chascarrillo que tienes que lanzar... No estoy tan metido en las pistas, en las teorías, en lo que dijo la semana pasada... Estoy pendiente de otras cosas. Hay veces que sí que tienes una corazonada, la mantienes hasta el final, y a veces aciertas.

En la segunda edición, se elevó bastante la dificultad de las pistas respecto a la primera entrega, algo que también se mantuvo durante la tercera. ¿Se hará más fácil esta vez para permitir jugar mejor a la gente desde casa?

Eso es lo más complicado, encontrar el equilibrio: que los personajes no sean imposibles de adivinar y que tampoco sea excesivamente fácil. Hay veces que se consigue y veces que no, hay algunas que son más complicadas... Pero yo creo que sí que se ha encontrado en esta cuarta edición esa línea tan fina. Mis padres a veces me escriben y me dicen: “Madre mía, no sé quién es” o “¡Es fulanito!”. Es muy divertido ver en los chats familiares o de amigos cómo van apostando por gente. Hay veces que se desesperan porque no dan una y otras que aciertan y mola ver cómo se ponen muy contentos. Esa es la clave, que si de repente todo el mundo a la primera ya sabe quién es pues tampoco mola. Entonces se trata, como digo, de encontrar ese equilibrio.

El programa se grabó hace un año, ¿crees que mantendrá la frescura de las bromas y chascarrillos que se hagan? ¿Te da miedo que algún chiste haga referencia a algo que quede un poco desactualizado?

A ver, yo he rezado para que no se muriera nadie [risas]. Pero lo de los chistes es normal, cuando haces algo grabado a veces pasa y se ve desactualizado. Aunque yo creo que tampoco hacemos ese humor tan pegado a la actualidad, con lo cual, no hay tanto riesgo de que ocurra esto.

¿Cómo crees que va a recibir el público el programa en el contexto de las audiencias actuales, donde apenas ninguna oferta del prime time real supera el millón de espectadores?

Bueno, pues no sé si de un año a esta parte ha cambiado tanto, aunque veo que sí. Estaba recordando ahora, leyendo algunos análisis, que hacíamos una media del 17%, son números que parecen de otra época. Ojalá podamos mantener esa cifra porque, efectivamente se ha puesto muy caro el prime time, desde luego. También tiene que ver con lo tarde que empieza.

Estamos asistiendo de alguna manera a la muerte del prime time...

Absolutamente. Y no te creas que me gusta mucho, porque hay programas como este, sobre todo, que los tienes que ver en el momento de la emisión, porque es lo que vas a comentar al día siguiente en el trabajo, en la universidad, en los coles... Entonces, claro... [Resopla]. Se hace muy complicado para el espectador ver un programa que empieza tan tarde. No sé qué solución tiene esto. Se apuesta por alargar el access y al prime time habría que llamarlo late night ya directamente.

En Antena 3, hay ofertas principales de la noche que han empezado estas semanas casi a las 23:30 por el alargue de El Hormiguero. Roberto Leal e Iñaki López se quejaban incluso públicamente de esto. ¿A ti te preocupa que empezar tan tarde pueda hacer que se pierdan espectadores?

[Resopla]. Es que ya te digo, eso son decisiones de cadena y ahí poco podemos hacer. Lo que sí creo es que para un formato de prime time, o una serie, empezar tan tarde complica las cosas a ese espectador que tiene que levantarse a las seis o siete de la mañana, desde luego.

¿Sientes que es una prueba de fuego cómo funcione esta edición para su posible renovación por una quinta entrega?

Suele pasar, claro. Se espera un poco a ver cómo funcionan las audiencias para grabar la siguiente, pero yo creo que muy mal se tendría que dar para que no suceda.

Lo cierto es que el tiempo de descanso que ha tenido el formato igual juega a favor y el público lo coge con ganas...

Sí, es verdad que eso juega a favor, que cuando los formatos descansan se acogen mejor. Así que esperemos que así sea.

¿El duelo Broncano vs. Motos? Me parece positivo que productores y jefes de cadena entiendan que hay otra manera de hacer tele y de hacer comedia que funciona Arturo Valls

¿Cómo estás viviendo tú este duelo televisivo entre Broncano y Pablo Motos?

Joder, pues lo estoy viviendo con muchísima expectación. Me parece muy buena noticia. Que haya esa rivalidad es muy sano para los propios programas, porque siempre hacen que estén en continua mejora. Creo que es muy buena noticia que otro tipo de comedia, otro tono y registro diferente, funcione y haga que gente que no estaba viendo la tele se sume. Gente a la que le das una excusa para apagar el móvil, o la tablet, y se ponga a ver la tele. Eso es genial. Y sobre todo, lo que me parece más positivo es que los programadores, productores y jefes de cadena entiendan que hay otra manera de hacer tele y de hacer comedia que funciona. Eso está muy guay. Dejemos un poco de lado ya a la famosa 'señora de Cuenca' y entendamos que, aparte de ella, hay más público al que si le ofreces algo nuevo y fresco te lo va a agradecer.

Efectivamente, hay cantidad de personas que se están sumando cada noche a la televisión tras la llegada de Broncano a TVE.

¡Eso es fenomenal! Hasta para Pablo y El Hormiguero también, ¿eh? Para El Hormiguero mola que haya esa rivalidad.

Telecinco me ofreció presentar el nuevo 'Caiga quien caiga', pero dada mi relación con Antena 3 no pudo ser. Se habló, pero era incompatible Arturo Valls

Hace un año nos confirmabas que estabas sin contrato de cadena con ningún grupo. ¿Sigue siendo así?

Sí, sí, así es. Mantengo la relación con Antena 3, o sea que la mejor relación es con Antena 3, pero ya sin contrato de cadena.

¿Se vive mejor siendo 'agente libre', porque te permite hacer más proyectos en varios sitios, o con la tranquilidad de pertenecer de forma fija a una cadena?

Bueno, durante muchos años he tenido esa seguridad y ahora estoy disfrutando de esta libertad. O sea, que ahora mismo estoy muy contento de poder hacer cosas fuera.

Una de ellas es el That's My Jam, que llegará próximamente a TVE tras su etapa en Movistar Plus+. ¿Cómo va la producción del programa? ¿Será igual lo vimos en Movistar+, la misma duración y el mismo contenido, o se tendrá que adaptar?

Ya está grabada. Está grabada y a la espera de que podamos emitir en TVE. Será igual, aunque un poquito más largo de duración.

Telecinco ha puesto en marcha ya la producción de Caiga quien caiga. ¿Te han propuesto presentarlo?

Claro, pero en este caso, dada mi relación con Antena 3, no pudo ser. Pero estoy muy contento de que vuelva un formato como ese, que me vio nacer. Se habló pero era incompatible, claro.