Lara Álvarez habló de sus ex, mandó un mensaje a Brad Pitt y mostró las primeras imágenes de 'La Conexión'

Esta semana, el Late Xou de La 2 recibió a Lara Álvarez para promocionar La Conexión, su nuevo programa en La 1. “Es un concurso cultural súper interesante. Hacemos preguntas de todo tipo a los concrusantes y hacemos un recorrido por todo. Es muy divertido”, explicó.

De esta manera, la asturiana vuelve a la televisión, fichando por RTVE, tras su salida de Mediaset el pasado mes de febrero.

Por ello, Marc Giró le daba la “bienvenida, compañera” y le sorprendía emitiendo las primeras imágenes de La Conexión, que ni ella misma había visto aún, según confesó. “Tenemos un plató con realidad aumentada, con una capilla con imágenes para dar pistas. Se crean unos escenarios brutales”, señaló la periodista.

Seguidamente, Giró sacaba una carpeta muy similar a la que ella llevaba en el instituto, forrada con imágenes de chicos famosos: “Has acabado conociendo a algunos de los ídolos que forraban tu carpeta en el insti”. Algo que ella confirmaba, sorprendida por la semejanza de la carpeta.

Al primero que quiso enviarle un mensaje fue al que, justamente, nunca se había cruzado: “A Brad Pitt no lo he conocido pero desde aquí te invito a que tú y yo, ya sabes... Contigo sí que me como los guisantes con arroz”, bromeó, tras haber dicho anteriormente que no soportaba tal mezcla.

Después ella misma señaló a Andrés Velencoso, en quien Giró se interesó porque habían tenido “tejemaneje”, según recordó. “Fuimos buenos amigos, la verdad. Me alegro un monton que le está yendo muy bien. Se lo merece, es un currante”, respondió con una sonrisa.

El presentador, entonces, quiso saber si Lara acababa bien con sus exparejas, a lo que ella lanzó balones fuera: “Yo acabo. Es decir, ni bien ni mal, acabo. Es algo sano. Especialmente en los primeros momentos porque cuando tienes sentimientos y emociones, lo de ser amiguis pues no. Vamos a dejarnos un espacio, seguir la vida cada uno y luego ya pues seguirá...”

La presentadora también explicó una frase que suele repetir: “Si no suma que ni se acerque”. La cual argumentó: “Yo tngo 38 años, gracias a Dios, estoy en un momento de mi vida muy contenta, equilibrada, satisfecha, tengo el amor de mi famila, de mis perros, soy una loca de mi trabajo, entonces no es que llegues a no restar, es que realmente si no sumas, ya estoy muy contenta con mi vida”.

Finalmente, Lara acabó dando su lista de prioridades: “Comer, dormir y sexo. Cuesta mucho lo de la pareja ahora, está la cosa muy mal”, sentenció.