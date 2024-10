Pablo Motos desvela 10 años después la verdad de su entrevista con El Cigala: “Llevaba un pedo como un general”

Pablo Motos recordó este martes, durante su entrevista con el polémico influencer Ceciarmy, uno de los momentos más virales de la historia de El Hormiguero: el que protagonizó en junio de 2014 Diego El Cigala en su visita al programa de Antena 3. Aquel día, el cantante se comportó de forma extraña y efusiva ante las cámaras, 'regalando' a los espectadores un 'meme' que todavía hoy, diez años después, sigue circulando por Internet: el de su mítico grito de “¡atrás!” mientras agitaba un pañuelo blanco frente al presentador.

En su charla con el invitado, el televisivo preguntó al joven encapuchado por su 'meme' favorito: “¿Puede que sea el del niño de 'si no gomito'?”, se interesó el valenciano, mientras Ceciarmy asentía. Tras visionar juntos el vídeo en cuestión, el entrevistado sacó a colación otro momento viral con Pablo Motos como protagonista.

“En El Hormiguero se ha creado un meme muy viral, que es cuando vino El Cigala y se ponía con un pañuelo: '¡Atrás!'. Ese meme es fuertísimo, ¿eh? También el de la foto que sales haciendo Yoga”, comentó el creador de contenido. “Eso fue al principio de hacer yoga, que pensé que estaría guay ponerlo en las redes y me convertí en un meme”, explicó Motos.

Pablo Motos y la verdad tras su entrevista viral con El Cigala

“Pero lo del Cigala no se me olvida, ¿eh? Me estuvo persiguiendo durante años”, reconoció el conductor del programa de Antena 3 antes de que Ceciarmy le preguntase qué ocurrió realmente aquel día. “Eso fue que llevaba un pedo como un general”, aseguró Pablo Motos entre risas. “No, que va.... que va...”, comentó irónica una de las hormigas.

“¿De verdad?”, dijo sorprendido el joven. “Digamos que... había un poco de adobo, un poco de adobo”, bromeó el presentador. “Se había tomado un té con canela”, señaló irónico Trancas. “Sí, un té con whisky”, replicó Motos. “Un golpecillo aquí, ¿no?”, apuntó por su parte Ceciarmy, señalándose la nariz.

“Estaba a gusto, yo me lo pasé en grande y luego se volvió viral”, sentenció el comunicador. “Increíble, ese es mi episodio favorito de todos los tiempos”, reconoció el influencer.