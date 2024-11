Belén Esteban desvela que quiso cancelar su visita a 'El Hormiguero' esa misma tarde, y cuenta cómo la convencieron

Días después de su comentado paso por El Hormiguero, Belén Esteban reapareció este lunes 4 de noviembre en su programa Ni que fuéramos Shhh para contar los detalles desconocidos de la visita y desvelar, para sorpresa de los espectadores, que estuvo a punto de cancelar la entrevista horas antes.

“Por la tarde llamé a Óscar [Cornejo], a nuestro jefe, y le dije 'no voy'. Por todo lo que había pasado, me daba cosa”, comenzó contando la colaboradora del magacín de Ten. Y es que conviene recordar que su entrevista estaba agendada para el miércoles 30 de octubre, pero tras la tragedia de la DANA en Valencia se pospuso a un día después, el jueves, cuando el foco informativo seguía en los afectados.

Belén Esteban si acudió a Antena 3, consiguiendo lo impensable hace unos meses -hablar de Telecinco y de Sálvame en la cadena rival-, gracias a Jorge Salvador. Así lo aseguró ella misma a María Patiño y sus compañeros, confesando que fue el productor de El Hormiguero y mano derecha de Pablo Motos quien la convenció para que no se echase para atrás.

“Me llamó Jorge Salvador y en medio segundo me convenció. Iba temblando porque no conocía el plató, que es algo que a mí me da mucha inseguridad, y no conocía a Pablo”, dijo, desvelando el motivo de sus nervios. Y el argumento con el que ató la visita fue tan natural como efectivo: “Me dijo que tenía que ir, que no me iba a arrepentir. Me contó que todos los jueves se va a su casa a Barcelona, pero que ese día se quedaba porque iba yo. Y es una tontería, pero me dio mogollón de seguridad. Es encantador y estuvo pendiente de mí”, añadió Belén.

De sus nervios a la colaboradora que “no fue tan maravillosa”

La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh incidió en lo “nerviosa” que estaba por poner un pie de nuevo en Antena 3, donde se presentó muy arropada por los suyos: “Me llevé a compañeros de aquí, y ya cuando me vestí el corazón me latía a mil. Cuando me presentó y abrí las cortinas, el corazón iba a tope. Me conciencié para intentar estar como siempre, tranquila”.

Por lo demás, y en cuanto a curiosidades sobre su visita a El Hormiguero, Belén agradeció la bienvenida que le dieron Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, y señaló, a petición de María Patiño y según las palabras de la presentadora, “quien no fue tan maravillosa” con ella: “A la que vi poquito fue a Tamara Falcó. Pero también, la caña que le hemos dado...”, dijo la Esteban, quitando hierro al asunto y asegurando que sí la saludó.

Por último, la invitada elogió la “complicidad” de Pablo Motos durante la entrevista y también después: “Su mujer me dijo que no me fuese, que él se quería despedir de mí”, contó, al tiempo que se mostró ilusionada con una futura segunda visita al programa de Antena 3. “No se imagina la gente el subidón que yo tenía, para mí era muy importante”, zanjó, agradecida.