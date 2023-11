'AMC+ desvela cuándo estrena en España el spin-off de 'The Walking Dead' protagonizado por Rick y Michonne

Después de las series dedicadas a Maggie y Negan, The Walking Dead: Dead City, y a Daryl, The Walking Dead: Daryl Dixon, queda solo un spin-off de The Walking Dead por estrenarse. Acaso es el más esperado: The Ones Who Live, el que sigue los pasos de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

AMC+ ha puesto fecha de estreno a esta nueva ficción de la franquicia en nuestro país: será el 26 de febrero de 2024, un día después de llegar a Estados Unidos.

Para acompañar el anuncio, el servicio de streaming de AMC muestra un nuevo teaser donde los protagonistas hablan de lo que puede esperarse de esta producción: “Es una historia muy emocionante que contar”, afirma Gurira. Lincoln, por su parte, promete que la nueva ficción dará “algunas respuestas” a lo que pasó con ambos personajes desde que abandonaron la serie matriz.

Sinopsis de 'The Ones Who Live'

La serie se describe como una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos… y finalmente, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?