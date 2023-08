Movistar Plus+ lanza el tráiler de 'Bisbal', su documental para celebrar los 20 años de carrera del cantante

David Bisbal cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró 20 años de carrera en su Almería natal. Movistar Plus+ pone fecha al estreno de Bisbal, el documental, que llegará el 17 de octubre a la plataforma, como ésta anuncia en una nota.

Se trata de una narración intimista dirigida por Alexis Morante (Sanz: Lo que fui es lo que soy, Héroes: Silencio y Rock & Roll, Camarón. Flamenco y revolución) en la que el cantante confiesa que el camino hasta llegar al éxito no ha sido fácil, ni ha estado exento de obstáculos.

David Bisbal cumple 20 años de carrera y lo quiere celebrar en Almería, su tierra natal, con un gran concierto junto a los suyos. La cámara se pega a él, le sigue y le acompaña durante los días previos del que será el recital más emotivo de su vida. Y durante esa vorágine, con el mar y el desierto de Almería de fondo, Bisbal echa la vista atrás y recuerda quién es y de dónde viene: de cantar de feria en feria, en una orquesta donde ya soñaba con subirse a otros escenarios y de un concurso de talentos musicales que cambió para siempre la forma de llegar a la fama.

En esa mirada hacia atrás, Bisbal rememora su paso por OT, pero también la hostilidad con la que una industrial musical en crisis le recibe y su lucha, no solo por mantenerse, sino por ganar credibilidad dentro de ella. El cantante se traslada hasta sus raíces, y es allí donde permite comprender por qué, a pesar de los éxitos logrados, sigue siendo el artista que vino de abajo. Y cómo, desde un lugar tan alejado de todo, es capaz de conseguir algo reservado a muy pocos: que todo el mundo conozca sus canciones y queden en la memoria colectiva para siempre. Ese es el verdadero triunfo.

“Prefiero el éxito personal y el amor verdadero antes que mil condecoraciones musicales, porque ese es el verdadero éxito. La esencia de la vida es eso”, dice el cantante.

Bisbal es un documental con imágenes de archivo inéditas y testimonios del artista, que se sincera como nunca antes lo había hecho. Es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment (Supergarcía) y Universal Music Spain (GTS Entertainment), con quienes la plataforma ya desarrolló Raphaelismo. Con él, Movistar Plus+ sigue apostando por la no ficción.