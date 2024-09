'La Revuelta' (15.9%) amplía su ventaja en competencia ante 'El Hormiguero' en otro duelo por encima de los dos millones

La Revuelta y El Hormiguero cierran la semana dejando claro por qué es importante medir su día a día a partir de la franja de competencia. De no hacerlo nos encontramos con casos como el de este jueves, en el que el programa de Pablo Motos obtiene más cuota (16.3% vs 15.9%) y más espectadores (2.069.000 vs 2.065.000) que el de David Broncano en el dato global, pero es este último el que vuelve a llevarse la victoria en el tramo de estricta coincidencia (de 21:56 a 22:56 horas). Ahí La Revuelta se impone por 1.3 puntos (16.4% vs 15.1%) y 173.000 televidentes (2.143.000 vs 1.970.000) de diferencia, lo que significa que amplía en cinco décimas y 73.000 adeptos su ventaja respecto al día anterior.

Todo esto se debe, como ya hemos explicado en otras ocasiones, a que ambos programas tienen horas de inicio y final diferentes dentro de la franja de access. Este jueves, el formato de La 1 comenzó a las 21:41 y terminó a las 22:56, mientras que el de Antena 3 arrancó a las 21:55 y acabó a las 23:16h. Es decir, que El Hormiguero empezó 14 minutos más tarde y concluyó otros 20 más tarde. Estos 20 últimos minutos son los que explican por qué el show de Trancas y Barrancas, pese a su derrota en estricta coincidencia, tiene un mejor dato global, ya que aprovechó este tramo sin La Revuelta para ganar cuota y espectadores y alzarse como lo más visto del día en televisión, aunque solo fuese por 4.000 televidentes más que su máximo rival. De pasó se llevó el 'minuto de oro' (2.481.580 espectadores a las 22:56h), que en los últimos días había sido para Pasapalabra.

Datos de audiencia de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero':

La Revuelta: 15.9% y 2.065.000

El Hormiguero: 16.3% y 2.069.000

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 21:56 a 22:56h)

La Revuelta: 16.4% y 2.143.000

El Hormiguero: 15.1% y 1.970.000

En cuanto al programa de Broncano, cabe destacar que este jueves no alargó su emisión más allá de las 23 horas, como sí hizo el miércoles por el estreno de Las abogadas. Ese día, La 1 introdujo un importante cambio: relegó la Lotería a la medianoche para que la serie empezara justo a continuación de La Revuelta y pudiera retener al máximo público del programa -como hizo hasta cierto punto-. Este jueves, sin embargo, La 1 emitió La Revuelta y después un breve avance de 59 segundos. Durante el mismo, Gemma Nierga emplazó a la audiencia a verse en dos minutos, tiempo que La 1 dedicó a emitir el sorteo de la ONCE, varias autopromos y el sorteo de la Primitiva. El resultado fue una fuga de público, ya que la emisión de 59 Segundos apenas fue seguida por un 5% de share y 408.000 espectadores, 1.6 puntos y 91.000 adeptos menos que los que obtuvo la semana anterior en su estreno.

El resto del access también nos deja otros apuntes interesantes a señalar. El 'previo' de Gran Hermano (8.3% y 1.041.000) se queda en tierra de nadie y con un dato similar al de la semana pasada, aunque su tardío final (23:17h) hace que el tramo principal de la gala no compita contra El Hormiguero y lidere cómodamente hasta bien entrada la madrugada. First Dates (6.7% y 861.000) suma otro día por debajo de sus cifras habituales, aunque sigue en buenos números para Cuatro. Aun así, la peor parte se la vuelve a llevar El Intermedio (4.8% y 625.000), que continúa muy débil. De hecho, Cifras y Letras (4.7% y 578.000) anota un dato similar e, incluso, gana a laSexta (4.7% vs 4.5%) durante su franja de emisión en La 2 (de 21:30 a 22:00h). Además, el concurso de Aitor Albizua iguala el mejor share de su presente etapa, por lo que alargar su gran momento en audiencias.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.1% Telecinco: Gran Hermano 16.6% La 1: La Revuelta: Merche García-Silvia Abril 15.9% laSexta: Aruser@s 15.4% Cuatro: Todo es mentira 6.7% La 2: Saber y ganar 5.8% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22.1%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“El Hormiguero” (Antena 3), a las 22:56 con 2.481.580 espectadores y un 21.2% de share

CADENAS

Día

Antena 3 13.8% Telecinco 10.9% Temáticas de pago 10.2% La 1 9.2% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 6.5% Cuatro 4.9% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 13% Temáticas de pago 11.2% La 1 9.8% Telecinco 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.2% laSexta 6.3% Cuatro 5.4% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

La Revuelta: Merche García-Silvia Abril 15.9% 2.065.000 59 segundos 5% 408.000 El Hormiguero: Laura Pausini 16.3% 2.069.000 El Peliculón: Gente que viene y bah 10.1% 646.000 Gran Hermano: Express 8.3% 1.041.000 Gran Hermano 16.6% 993.000 First dates -rep- 5.5% 620.000 First dates 6.7% 861.000 Horizonte 5.8% 394.000 El Intermedio 4.8% 625.000 El Objetivo: Nevenka 4.9% 495.000 Cifras y letras 4.7% 578.000 Cómo nos reímos: La cara b de Eugenio 2.5% 327.000 Cómo nos reímos: Movierisas 3% 289.000

LATE NIGHT

Gran Madrid Show 7.6% 151.000 Cine: Envidia 5.3% 141.000 Mi mundo es otro 3.4% 153.000 Late Xou con Marc Giró 3.1% 183.000 Al Pacino: El Bronx y la furia 1.4% 48.000 Festivales de verano: Sea Jazz l'Estartit 1.1% 23.000 Cine: Asi en el cielo como en la tierra 2.6% 86.000 El Desmarque: Madrugada 2.4% 55.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.7% 1.189.000 Y ahora Sonsoles 11.1% 786.000 Pasapalabra 16% 1.391.000 El diario de Jorge: El diario de Jorge 8.4% 707.000 TardeAR (máximo de temporada) 12.2% 841.000 Reacción en cadena 11.5% 984.000 La Moderna 8.8% 712.000 La Promesa 12.4% 896.000 Valle Salvaje 6.9% 456.000 El Cazador 6.7% 493.000 Aquí la Tierra 9.6% 868.000 Zapeando 5.4% 458.000 Más Vale Tarde 6.3% 436.000 Todo es mentira 6.7% 548.000 Lo sabe no lo sabe 3.8% 255.000 ¡Boom! 2.7% 181.000 Saber y ganar 5.8% 515.000 Grandes documentales 3.5% 271.000 Documenta2 2% 134.000 Grantchester 1.5% 99.000 RTVE es cine 1.5% 122.000 Reformas extraordinarias de George Clarke 2.5% 251.000

FRANJA MATINAL

Aruser@s: El Humorning 12.6% 181.000 Aruser@s 15.4% 324.000 Al rojo vivo 11% 409.000 Entrevista: Ernest Urtasun 10.9% 255.000 La mirada crítica 11.8% 241.000 Vamos a ver 14.8% 394.000 Vamos a ver más 12.8% 813.000 Espejo Público 13.9% 336.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.9% 765.000 La ruleta de la suerte 21.1% 1.442.000 La hora de La 1 13.9% 275.000 Entrevista: Isabel Rodríguez 12.7% 253.000 Mañaneros 8.8% 261.000 El gran premio de la cocina 3.5% 263.000 ¡Toma salami! -rep- 0.7% 10.000 Callejeros viajeros -rep- 1% 18.000 Callejeros viajeros -rep- 1% 21.000 Viajeros Cuatro -rep- 2% 44.000 En boca de todos 5.3% 174.000 Zoom tendencias 0.9% 13.000 Into the blue: Ambon 1% 19.000 Pueblo de Dios: El carisma de la alegria 1.4% 27.000 Aquí hay trabajo 1.5% 31.000 La aventura del saber 1.8% 40.000 Documenta2 2% 46.000 Cuaderno de campo: Lobo 1.9% 46.000 Las rutas D'Ambrosio 2.1% 60.000 Mañanas de cine: Un colt por 4 cirios 2.7% 140.000 Curro Jiménez 2.8% 246.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 22.1% 1.977.000 Informativos Telecinco 15h 11.4% 1.019.000 laSexta Noticias 14h 10.6% 875.000 Jugones 8.3% 759.000 Telediario 1 10.3% 938.000 Noticias Cuatro 1 5.8% 401.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 15% 1.636.000 Telediario 2 10.6% 1.156.000 Informativos Telecinco 21h 8.9% 972.000 laSexta Noticias 20h 7.3% 597.000 Noticias Cuatro 2 3.8% 307.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16% 131.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12.9% 153.000 El Matinal 8.6% 159.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.